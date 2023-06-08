Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров возглавил сборную, Вест Хэм выиграл ЛК, Йовичевич уходит из Шахтера
Другие новости
08 июня 2023, 04:41 | Обновлено 08 июня 2023, 07:13
3422
0

Ребров возглавил сборную, Вест Хэм выиграл ЛК, Йовичевич уходит из Шахтера

Главные новости за 7 июня на Sport.ua

08 июня 2023, 04:41 | Обновлено 08 июня 2023, 07:13
3422
0
Ребров возглавил сборную, Вест Хэм выиграл ЛК, Йовичевич уходит из Шахтера
УЕФА

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 7 июня.

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины. УАФ подписала контракт с наставником.

1Б. РЕБРОВ: «Сборная Украины должна быть более агрессивной, стиль – увидите». Новый главный тренер национальной команды – о назначении и своих дальнейших действиях на новом посту.

2. Молотки шокировали фиалок. Вест Хэм выиграл финал Лиги конференций. Итальянские команды проиграли второй еврокубковый финал в сезоне.

3. Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем. На замену рассматривается наставник луганской «Зари» Патрик ван Леувен.

4. Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков. Соперник сине-желтой сборной в плей-офф будет определен позже.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами. Звездный аргентинский форвард продолжит карьеру в МЛС.

6. Довбик заинтересовал 4 клуба из Италии. Названа сумма возможного трансфера. Украинского форварда хотят подписать «Торино», «Удинезе», «Салернитана» и «Болонья».

7. И забивают, и отдают: лучшие игроки сезона по системе гол+пас. Рассказываем о самых результативных футболистах минувшего сезона.

8. Трудная победа на выезде. Мотор удачно завершил сезон Второй Бундеслиги. Встреча против команды «Гуттенберг» завершилась со счетом 33:32.

9. Контракт подписан. У луганской Зари будет новое место базирования в Киеве. Руководство клуба подписало контракт с колледжом имени Поддубного.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Джуд Беллингем перешел в Реал. «Боруссия» Дортмунд сообщила о продаже игрока.

По теме:
Прощальный матч Селезнева, неудача Свитолиной, обрушение Каховской ГЭС
Ребров и сборная Украины, список Ротаня, неудача Цуренко в Париже
Еще одна победа Свитолиной, финиш УПЛ, фэйл Зари, отставка Ковальца
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «Сборная Украины должна быть более агрессивной, стиль – увидите»
Футбол | 07 июня 2023, 13:33 9
РЕБРОВ: «Сборная Украины должна быть более агрессивной, стиль – увидите»
РЕБРОВ: «Сборная Украины должна быть более агрессивной, стиль – увидите»

Новый главный тренер национальной команды – о назначении и своих дальнейших действиях на новом посту

Лионель МЕССИ – про уход из ПСЖ: «Это были сложные два года»
Футбол | 07 июня 2023, 23:23 3
Лионель МЕССИ – про уход из ПСЖ: «Это были сложные два года»
Лионель МЕССИ – про уход из ПСЖ: «Это были сложные два года»

Аргентинец не очень доволен временем, которые он провел в Париже

ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
Футбол | 07.06.2023, 12:19
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем
Футбол | 08.06.2023, 00:05
Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем
Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем
Фиорентина – Вест Хэм – 1:2. Англичане взяли Лигу конференций. Видео голов
Футбол | 08.06.2023, 00:15
Фиорентина – Вест Хэм – 1:2. Англичане взяли Лигу конференций. Видео голов
Фиорентина – Вест Хэм – 1:2. Англичане взяли Лигу конференций. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
06.06.2023, 19:27 9
Теннис
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
06.06.2023, 19:05 23
Футбол
Источник: Ребров окончательно определился с тренерским штабом сборной
Источник: Ребров окончательно определился с тренерским штабом сборной
06.06.2023, 20:06 8
Футбол
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
06.06.2023, 22:23 4
Футбол
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
06.06.2023, 15:46 48
Теннис
«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко
«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко
06.06.2023, 18:28 1
Теннис
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
06.06.2023, 21:40 20
Футбол
ВИДЕО. Зрители на Ролан Гаррос освистали Свитолину после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители на Ролан Гаррос освистали Свитолину после матча с Соболенко
06.06.2023, 16:40 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности