Ребров возглавил сборную, Вест Хэм выиграл ЛК, Йовичевич уходит из Шахтера

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 7 июня.

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины. УАФ подписала контракт с наставником.

1Б. РЕБРОВ: «Сборная Украины должна быть более агрессивной, стиль – увидите». Новый главный тренер национальной команды – о назначении и своих дальнейших действиях на новом посту.

2. Молотки шокировали фиалок. Вест Хэм выиграл финал Лиги конференций. Итальянские команды проиграли второй еврокубковый финал в сезоне.

3. Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем. На замену рассматривается наставник луганской «Зари» Патрик ван Леувен.

4. Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков. Соперник сине-желтой сборной в плей-офф будет определен позже.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами. Звездный аргентинский форвард продолжит карьеру в МЛС.

6. Довбик заинтересовал 4 клуба из Италии. Названа сумма возможного трансфера. Украинского форварда хотят подписать «Торино», «Удинезе», «Салернитана» и «Болонья».

7. И забивают, и отдают: лучшие игроки сезона по системе гол+пас. Рассказываем о самых результативных футболистах минувшего сезона.

8. Трудная победа на выезде. Мотор удачно завершил сезон Второй Бундеслиги. Встреча против команды «Гуттенберг» завершилась со счетом 33:32.

9. Контракт подписан. У луганской Зари будет новое место базирования в Киеве. Руководство клуба подписало контракт с колледжом имени Поддубного.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Джуд Беллингем перешел в Реал. «Боруссия» Дортмунд сообщила о продаже игрока.