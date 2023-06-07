Довбик заинтересовал 4 клуба из Италии. Названа сумма возможного трансфера
Украинского форварда хотят подписать «Торино», «Удинезе», «Салернитана» и «Болонья»
25-летний украинский форвард клуба «Днепр-1» Артем Довбик заинтересовал 4 команды из Италии.
Как сообщает Tuttosport, «Торино», «Удинезе», «Салернитана» и «Болонья» хотят подписать украинца.
По информации источника, сумма возможного трансфера нападающего составит 13 миллионов евро.
Интересно, что 6 июня Довбик официально продлил контракт с «Днепром-1» до лета 2025 года.
За три сезона Довбик стал лучшим бомбардиром в истории «Днепра-1». На его счету 53 гола и 13 ассистов в 84 матчах в чемпионате, Кубке Украины и еврокубках.
Артем стал лучшим снайпером двух последних чемпионатов УПЛ, забив 14 и 24 голов соответственно.
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