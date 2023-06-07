Довбик заинтересовал 4 клуба из Италии. Названа сумма возможного трансфера

25-летний украинский форвард клуба «Днепр-1» Артем Довбик заинтересовал 4 команды из Италии.

Как сообщает Tuttosport, «Торино», «Удинезе», «Салернитана» и «Болонья» хотят подписать украинца.

По информации источника, сумма возможного трансфера нападающего составит 13 миллионов евро.

Интересно, что 6 июня Довбик официально продлил контракт с «Днепром-1» до лета 2025 года.

За три сезона Довбик стал лучшим бомбардиром в истории «Днепра-1». На его счету 53 гола и 13 ассистов в 84 матчах в чемпионате, Кубке Украины и еврокубках.

Артем стал лучшим снайпером двух последних чемпионатов УПЛ, забив 14 и 24 голов соответственно.