Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик заинтересовал 4 клуба из Италии. Названа сумма возможного трансфера
Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 21:01 |
3456
0

Довбик заинтересовал 4 клуба из Италии. Названа сумма возможного трансфера

Украинского форварда хотят подписать «Торино», «Удинезе», «Салернитана» и «Болонья»

07 июня 2023, 21:01 |
3456
0
Довбик заинтересовал 4 клуба из Италии. Названа сумма возможного трансфера
ФК Днепр-1. Артем Довбик

25-летний украинский форвард клуба «Днепр-1» Артем Довбик заинтересовал 4 команды из Италии.

Как сообщает Tuttosport, «Торино», «Удинезе», «Салернитана» и «Болонья» хотят подписать украинца.

По информации источника, сумма возможного трансфера нападающего составит 13 миллионов евро.

Интересно, что 6 июня Довбик официально продлил контракт с «Днепром-1» до лета 2025 года.

За три сезона Довбик стал лучшим бомбардиром в истории «Днепра-1». На его счету 53 гола и 13 ассистов в 84 матчах в чемпионате, Кубке Украины и еврокубках.

Артем стал лучшим снайпером двух последних чемпионатов УПЛ, забив 14 и 24 голов соответственно.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Месси подтвердил, что переходит в Интер Майами
Источник: Алефиренко покинет Черноморец. Им интересуется бельгийский клуб
Стал известен трансферный бюджет Баварии на летние трансферы
Торино Удинезе Салернитана Болонья Артем Довбик трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A Днепр-1
Источник Tuttosport
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
Футбол | 06 июня 2023, 22:23 2
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги

Известный специалист покидает «Верес» Ровно и может стать наставником ЛНЗ

Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Футзал | 07 июня 2023, 05:41 0
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ

Жеребьевка элит-раунда отбора к ЧМ-2024 по футзалу пройдут 8 июня в 15:00

Фиорентина – Вест Хэм. Додо в основе. Стартовые составы команд на финал ЛК
Футбол | 07.06.2023, 20:45
Фиорентина – Вест Хэм. Додо в основе. Стартовые составы команд на финал ЛК
Фиорентина – Вест Хэм. Додо в основе. Стартовые составы команд на финал ЛК
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
Футбол | 06.06.2023, 21:40
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
РЕБРОВ: «Сборная Украины должна быть более агрессивной, стиль – увидите»
Футбол | 07.06.2023, 13:33
РЕБРОВ: «Сборная Украины должна быть более агрессивной, стиль – увидите»
РЕБРОВ: «Сборная Украины должна быть более агрессивной, стиль – увидите»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
06.06.2023, 17:00 6
Бокс
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
06.06.2023, 11:44
Футбол
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
05.06.2023, 18:52 2
Другие виды
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
06.06.2023, 19:05 22
Футбол
Источник: Ребров окончательно определился с тренерским штабом сборной
Источник: Ребров окончательно определился с тренерским штабом сборной
06.06.2023, 20:06 8
Футбол
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
07.06.2023, 06:12 9
Футбол
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
06.06.2023, 14:47 5
Другие виды
«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко
«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко
06.06.2023, 18:28 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности