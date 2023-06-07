И забивают, и отдают: лучшие игроки сезона по системе гол+пас

Минувший сезон получился интересным по многим показателям, в том числе и по результативности. Многие команды забивали большое количество мячей в разных турнирах, на фоне чего выделяются некоторые футболисты. Далее рассмотрим лучших игроков текущего сезона по системе гол+пас.

Отметим, что в этот рейтинг мы включаем только тех игроков, которые имеют двузначные показатели по голам и ассистам в национальных чемпионатах.

Джамал Мусиала («Бавария», 21 очко, 11+10)

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Мусиала самый молодой игрок из этого списка и очень перспективный. Не зря «Бавария» готовит новый контракт для футболиста. Мусиала проводит третий сезон в Бундеслиге и с каждым годом выступает все лучше. Сначала Джамал набрал 7 очков по системе гол+пас, потом 10. В нынешней кампании 20-летний хавбек записал на свой счет уже 11 голов и 10 результативных передач. С каждым сезоном футболист получает все больше игрового времени, что вполне заслуженно. Лотар Маттеус советует «рекордмайстру» удержать игрока на многие годы.

Хвича Кварацхелия («Наполи», 22 очка, 12+10)



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Хвича стал одним из лучших игроков Серии А в нынешней кампании. Под конец сезона результативность у футболиста просела, причем серьезно. В последних восьми матчах чемпионата Италии грузин отличился только одной результативной передачей. Но всего у него 12 голов и 10 ассистов. Это очень хорошие показатели для 22-летнего вингера, который впервые в карьере оказался в топ-лиге. Так блеснуть уже в дебютном сезоне Серии А, да еще и выиграть чемпионство – это серьезно. Хвича задал себе очень высокую планку, теперь нужно поддерживать этот уровень.

Букайо Сака («Арсенал», 24 очка, 13+11)

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Сака уже второй сезон подряд проводит на очень высоком уровне и является одним из лучших игроков «Арсенала». В нынешней кампании 21-летний вингер записал на свой счет 13 голов и 11 результативных передач в Премьер-лиге. Футболист внес большой вклад в то, что большую часть сезона «канониры» возглавляли турнирную таблицу АПЛ. Но «пушкари» все же проиграли чемпионскую гонку «Манчестер Сити». С другой стороны, эти парни, среди которых и Сака, вернули «Арсенал» в Лигу чемпионов, что немаловажно. У «канониров» молодая команда с большим потенциалом, у которой еще все впереди.

Неймар («ПСЖ», 24 очка, 13+11)

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Неймар проводил один из лучших своих сезонов в составе «ПСЖ» до травмы. Еще к концу февраля на счету 31-летнего вингера было 24 очка (13+11) по системе гол+пас. С тех пор он не играл. Больше бразилец набирал только в первом своем сезоне в Париже (36 очков, 20+16). Страшно подумать, какая была бы статистика у Неймара, если бы не повреждение. Тем не менее «ПСЖ» хочет избавиться от игрока. Если сообщения французских СМИ правдивы, бразилец может покинуть Париж уже по окончании сезона. В последнее время его часто связывают с АПЛ.

Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт», 25 очков, 14+11)



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Кто бы мог подумать, что Бундеслига станет единственной из топ-лиг, где чемпионская гонка продлится до последнего тура. А еще немецкий чемпионат интересен появлением новых тренеров и футболистов. Один из них – Коло-Муани. Француз и в «Нанте» показывал хорошую результативность, а в «Айнтрахте» провел свой лучший сезон. В нынешней кампании на счету 24-летнего форварда 14 голов и 11 результативных передач. Рандаль провел первый сезон в составе немецкого клуба, но СМИ уже отправляют его на повышение. «Орлы» если и отпустят игрока, то за очень большие деньги.

Антуан Гризманн («Атлетико», 27 очков, 14+13)

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После возвращения в «Атлетико» Гризманн вышел на прежний уровень. В «Барселоне» у француза был сложный период, да и прошлый сезон он провел не лучшим образом. Зато в нынешней кампании 32-летний нападающий записал на свой счет уже 14 мячей и 13 результативных передач. Больше по системе гол+пас он набирал только в одном сезоне своей карьеры. При этом Гризманн недавно заявлял, что может выступать еще лучше. Вполне может быть.

Мохамед Салах («Ливерпуль», 30 очков, 19+11)



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У «Ливерпуля» бывают взлеты и падения, но Салах стабилен всегда, вне зависимости от того, какие результаты у команды. Египтянин выступает в составе «красных» с 2017 года. За это время он всегда набирает не менее 25-ти очков по системе гол+пас, в каждом сезоне. И сейчас на счету 30-летнего вингера 19 голов и 11 результативных передач. Жаль, что такой игрок остался без Лиги чемпионов, но мерсисайдцы могли и вовсе остаться без еврокубков. Нет сомнений, что даже после перестройки Салах останется центральной фигурой в проекте «Ливерпуля». Такой стабильностью могут отличиться далеко не все игроки даже высокого уровня.

Лионель Месси («ПСЖ», 31 очко, 15+16)

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В последнее время Месси много критикуют за провалы «ПСЖ» в Лиге чемпионов, но проигрывает вся команда, а не один человек. Лео продолжает делать свое дело. В текущем сезоне на счету 35-летнего форварда 15 голов и 16 результативных передач в чемпионате Франции. Это лучший результат среди всех игроков из топ-5 лиг. Если брать показатели по всему турнирам, то только Месси достиг отметки в 20 голов и 20 ассистов. Но, судя по всему, парижане потеряют игрока.

Текст: meta.ua/sport