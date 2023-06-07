РЕБРОВ: «Сборная Украины должна быть более агрессивной, стиль – увидите»

Новый главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал о своем назначении, деталях контракта и дальнейших действиях на новой должности.

- Хочу поблагодарить ВСУ за то, что защищают нашу независимость, за то, что дают нам возможность общаться о футболе, проводить чемпионат Украины. Я сам лично, как и все украинцы, буду и в дальнейшем помогать ВСУ и нашим людям, которые пострадали от рашиской агрессии. Я лично рад вернуться в Украину и работать на Украину. Моя семья тоже возвращается и рад, что моя жена так восприняла мое решение. Далее будем работать на Украину.

- Нужно ли тренеру национальной команды заниматься построением структуры всех сборных Украины?

- Я считаю, что мой работодатель должен решать, какие функции возлагает на меня. Если он хочет это делать, то я буду это делать с удовольствием. Это моя страна, я это делал в киевском «Динамо», поэтому считаю это очень важным для всех сборных. Если ты хочешь, чтобы игрок прогрессировал, если ты хочешь, чтобы он переходил из одной юношеской сборной в другую, то он должен работать в одной структуре.

- Есть ли кандидатура на должность тренера молодежной сборной? Был ли разговор с Русланом Ротанем относительно игроков, которые являются костяком главной сборной и молодежной. Имею в виду Трубина, Мудрика, Судакова и Ваната. Попросит ли Илья Забарный не участвовать в молодежном Евро по определенным личным причинам?

- Я не считаю, что футболисты сейчас в напряженном состоянии. Особенно Илья Забарный, который не играл определенное время. Я ничего не слышал об этом. Уверен, что любому тренеру, мне или тренеру молодежной сборной, он никому не откажет. Я об этом не слышал.

Что касается других вопросов, то последние полгода именно журналисты создали такую атмосферу. Это не я создал атмосферу, в которой очень много слухов обо мне или о других тренерах. Я рад, что я возглавляю сборную, что будет дальше – посмотрим. Относительно вызова игроков, я общался с Русланом по поводу тех игроков, которые поедут в молодежную сборную. Я считаю, что надо понять, какая сборная более важна. Я считаю, что это национальная сборная, но посмотрим. Но если кто-то считает, что с Мальтой можно играть любыми игроками, то мы же в 2017 играли против этой команды (проиграли 0:1 в товарищеском матче – прим.). Поэтому я считаю, что нужно сосредоточиться на национальной сборной. Они начинают 21 июня, поэтому после нашей игры 19-го мы все решим.

Относительно тренера, то сейчас есть тренер молодежной сборной. После Евро – увидим.

- Можете рассказать, кто будет вашими помощниками в тренерском штабе сборной Украины?

- Мы еще ведем переговоры, еще не все подписаны контракты. Это будут люди, которые были в «Аль-Айне«: Альберто Босх и Висенте Гомес. Другие будут украинскими специалистами, мы ведем переговоры.

Еще Глеб Платов. Глеба я давно знаю, он работал в киевском «Динамо». Потом он был в Катаре, работал там, а сейчас в «Днепре-1». Тренер вратарей – Рустам Худжамов.

- Следили ли за последними турами чемпионата? Кого видите основным нападающим сборной Украины?

- К сожалению, травма Яремчука не позволяет ему прибыть в расположение национальной сборной. Я разговаривал с ним, он извинился и будет готовиться к новому сезону в своем клубе. Сейчас мы вызвали достаточно новых кандидатов, они заслужили быть в национальной сборной. Тот же Ванат, который последние полсезона показывал очень стабильный футбол, это очень важно для игрока сборной. Также Влад Кочергин, за которым я следил, когда он еще был в «Заре». Сейчас своими играми в Польше он заслужил на место в национальной сборной. У нас много кандидатов, есть конкуренция на каждую позицию.

- Какую роль будете отводить Мудрику и Малиновскому?

- Есть много игроков, которые не получают достаточной игровой практики. Но когда они приедут в национальную сборную, то надо смотреть на них в тренировочном процессе. Поэтому мы создаем конкуренцию на каждую позицию. Сейчас я не могу вам сказать, кто будет в основном составе в игре с Мальтой или Македонией. Это решим в тренировочном процессе.

- Не мало ли времени для подготовки к матчам сборной?

- Да, мало, но что с этим делать. Я просил федерацию собрать сборную на 1-2 дня раньше, но сейчас это невозможно. Поэтому имеем то, что имеем.

- Общались ли с футболистами сборной за последний месяц, когда уже понимали, что будете главным тренером?

- Я общаюсь со многими футболистами, не только кандидатами в сборную. Считаю, что важно не общаться, а видеть как они играют. Я смотрел УПЛ, другие чемпионаты, где играют футболисты, претендующие на место в сборной Украины. Я имею достаточно информации, но очень важно начать тренировки, чтобы увидеть, в какой они форме.

- Кто определил состав сборной на этот сбор?

- Я определял.

- Когда начал действовать ваш контракт?

- Сейчас он действующий. Мы договорились с «Аль-Айном», потому что мой контракт с ними до 30 июня. Сейчас мы получили бумаги от «Аль-Айна» и можем подписывать контракт.

- Вероятно, Андрей Ярмоленко будет играть в «Динамо». Вы возвращались в «Динамо» в хорошем возрасте. Как вы оцените этот период и его форму?

- Считаю, что Андрей сейчас в хорошей форме. Смотрю на то, как он готовится в «Аль-Айне», поэтому только рад за то, что он вернется в «Динамо». Это его родной дом, здесь его ждут.

- Считаете, что Андрей Шевченко и его тренерский штаб сломали определенные стилистические стереотипы относительно игры сборной Украины? Можно ли говорить, что направление, заданное его штабом, близко к вашей концепции футбола?

- Возможно. Но важный вопрос, когда это случилось? После двух лет работы, когда Андрея Шевченко все журналисты почти «убивали» за его стиль игры. А через два года он вышел на чемпионат Европы. Помню этот матч против Мальты, что после него делали с Шевченко. Поэтому я не считаю, что очень важен стиль. Считаю, что сборная Украины должна быть более агрессивной по сравнению с последним матчем со сборной Англии. А стиль вы увидите.

- Расскажите о деталях, сроках контракта и задачах, которые стоят перед главным тренером?

- Срок – три года. Задачи такие же, как и были перед всеми тренерами сборной Украины – максимальные.

- Считаете ли Даниила Игнатенко основной заменой для Тараса Степаненко, которому уже 34 года?

- У нас есть еще Бражко, который вызван в молодежную сборную. Мне нравится этот игрок, он очень важен в команде U-21. Я много смотрю украинского футбола и вижу несколько игроков, которые могут составить конкуренцию и Степаненко, и Сидорчуку. Даниила я знаю хорошо, он играл у меня в «Ференцвароше». У нас сейчас 3 игры, поэтому вызвали достаточно игроков. Возможно, позже подъедет Сергей Кривцов, потому что он в США.

- Кто займет позицию левого защитника, ведь основные исполнители пропускали конец сезона из-за травм?

- Если вы смотрели список, то видели, сколько игроков есть на эту позицию. К сожалению, мы не можем вызвать Зинченко, потому что он травмирован. Мы вызвали Соболя и Миколенко. Также на этой позиции может играть Матвиенко. Но сейчас его позиция в центре защиты. Соболь играл 45 минут в последнем матче, Миколенко был готов играть тоже, но сказал, что лучше подготовится к матчам национальной сборной.

- Планировали, как будете распределять силы на следующие три матча, ведь первый из них – товарищеский?

- К сожалению, мы можем использовать только 6 замен. Как по мне, в игре с Германией лучше было бы использовать 10 замен, но уж как есть. Этот матч очень важен для отношений Украины и Германии. Для них это 1000-й матч, нам приятно сыграть с таким соперником. Когда увижу состояние игроков, тогда решу по сколько минут кто будет играть», – сказал Ребров.