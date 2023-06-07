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Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 20:23 | Обновлено 07 июня 2023, 21:51
2743
2

Контракт подписан. У луганской Зари будет новое место базирования в Киеве

Руководство клуба подписало контракт с колледжом имени Поддубного

07 июня 2023, 20:23 | Обновлено 07 июня 2023, 21:51
2743
2
Контракт подписан. У луганской Зари будет новое место базирования в Киеве
ФК Заря Луганск

Руководство луганской «Зари» на днях подписало контракт на год с администрацией Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Поддубного, сообщает ТаТоТаке.

В сезоне 2023/24 «Заря» будет жить и тренироваться на Лесном массиве Киева, где на территории бывшего РУУФК в ее распоряжении окажется два натуральных поля, восстановительный центр, кафе и жилой комплекс.

В сезоне 2022/23 «Заря» пользовалась тренировочной базой ДЮСШ «Динамо» на Нивках.

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Заря Луганск тренировочные базы ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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