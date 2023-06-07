Украина. Премьер лига07 июня 2023, 20:23 | Обновлено 07 июня 2023, 21:51
2743
2
Контракт подписан. У луганской Зари будет новое место базирования в Киеве
Руководство клуба подписало контракт с колледжом имени Поддубного
07 июня 2023, 20:23 | Обновлено 07 июня 2023, 21:51
2743
2
Руководство луганской «Зари» на днях подписало контракт на год с администрацией Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Поддубного, сообщает ТаТоТаке.
В сезоне 2023/24 «Заря» будет жить и тренироваться на Лесном массиве Киева, где на территории бывшего РУУФК в ее распоряжении окажется два натуральных поля, восстановительный центр, кафе и жилой комплекс.
В сезоне 2022/23 «Заря» пользовалась тренировочной базой ДЮСШ «Динамо» на Нивках.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июня 2023, 19:06 7
Аргентинец определился со своим будущим
Футбол | 07 июня 2023, 06:12 8
Звезда английского футбола готов стать футболистом мадридского «Реала»
Футбол | 06.06.2023, 22:43
Футбол | 07.06.2023, 17:32
Футбол | 06.06.2023, 23:41
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Молодцы, удачи и развития
Киев - общий!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2023, 11:55
06.06.2023, 19:27 5
06.06.2023, 18:28 1
06.06.2023, 16:58 9
06.06.2023, 20:06 8
06.06.2023, 14:03
06.06.2023, 19:05 22
05.06.2023, 22:05 7