Контракт подписан. У луганской Зари будет новое место базирования в Киеве

Руководство луганской «Зари» на днях подписало контракт на год с администрацией Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Поддубного, сообщает ТаТоТаке.

В сезоне 2023/24 «Заря» будет жить и тренироваться на Лесном массиве Киева, где на территории бывшего РУУФК в ее распоряжении окажется два натуральных поля, восстановительный центр, кафе и жилой комплекс.

В сезоне 2022/23 «Заря» пользовалась тренировочной базой ДЮСШ «Динамо» на Нивках.