ОФИЦИАЛЬНО. Джуд Беллингем перешел в Реал

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о продаже своего полузащитника Джуда Беллингема в мадридский «Реал».

Контракт будет рассчитан до лета 2029 года. Сумма трансфера19-летнего хавбека сборной Англии составила 103 миллиона евро плюс 30 миллионов возможных бонусов.

Беллингем перешел в «Боруссию» Дортмунд из «Бирмингема» летом 2020 года за 25 миллионов евро. Суммарно провел за «Боруссию» 132 матча, в которых отличился 24 голами и 25 ассистами.