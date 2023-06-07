Испания07 июня 2023, 17:32 | Обновлено 07 июня 2023, 18:10
2912
9
ОФИЦИАЛЬНО. Джуд Беллингем перешел в Реал
«Боруссия» Дортмунд сообщила о продаже игрока
07 июня 2023, 17:32 | Обновлено 07 июня 2023, 18:10
2912
9
«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о продаже своего полузащитника Джуда Беллингема в мадридский «Реал».
Контракт будет рассчитан до лета 2029 года. Сумма трансфера19-летнего хавбека сборной Англии составила 103 миллиона евро плюс 30 миллионов возможных бонусов.
Беллингем перешел в «Боруссию» Дортмунд из «Бирмингема» летом 2020 года за 25 миллионов евро. Суммарно провел за «Боруссию» 132 матча, в которых отличился 24 голами и 25 ассистами.
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посмотрим может ли Беллингем нарушить традицию английских провалов в Реале.