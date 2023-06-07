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Испания
07 июня 2023, 17:32 | Обновлено 07 июня 2023, 18:10
2912
9

ОФИЦИАЛЬНО. Джуд Беллингем перешел в Реал

«Боруссия» Дортмунд сообщила о продаже игрока

07 июня 2023, 17:32 | Обновлено 07 июня 2023, 18:10
2912
9
ОФИЦИАЛЬНО. Джуд Беллингем перешел в Реал
ФК Боруссия Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о продаже своего полузащитника Джуда Беллингема в мадридский «Реал».

Контракт будет рассчитан до лета 2029 года. Сумма трансфера19-летнего хавбека сборной Англии составила 103 миллиона евро плюс 30 миллионов возможных бонусов.

Беллингем перешел в «Боруссию» Дортмунд из «Бирмингема» летом 2020 года за 25 миллионов евро. Суммарно провел за «Боруссию» 132 матча, в которых отличился 24 голами и 25 ассистами.

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Джуд Беллингем Боруссия Дортмунд Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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Умник
Сильно
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+1
VBOLYUVALNIK
В Реалі хоч щось виграє
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0
Gargantua
Макманаман, Оуэн и Бэйл по сути громко провалились.
посмотрим может ли Беллингем нарушить традицию английских провалов в Реале.
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