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24 мая 2023, 07:45 | Обновлено 24 мая 2023, 08:21
2331
0

Будет создано УПЛ-ТВ, Цыганков заработал пенальти, Роналду забил шедевр

Главные новости за 23 мая на Sport.ua

24 мая 2023, 07:45 | Обновлено 24 мая 2023, 08:21
2331
0
Будет создано УПЛ-ТВ, Цыганков заработал пенальти, Роналду забил шедевр
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 мая.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Дирекция УПЛ разработает и презентует проект УПЛ-ТВ
Клубы элитного дивизиона поддержали идею создания собственного продукта

1B. УПЛ получила полноправного руководителя
Украинскую Премьер-лигу возглавил Евгений Дикий

2A. Ла Лига. Цыганков помог Жироне избежать поражения от Сельты
«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию»

2B. Дарят очки. Барселона потерпела второе поражение подряд в статусе чемпиона
«Вальядолид» обыграл гранда со счетом 3:1 и выбрался из зоны вылета

3. Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Команда португальского форварда остается в чемпионской гонке

4A. Названа дата, когда УАФ объявит о назначении Реброва тренером сборной
Ждать осталось недолго

4B. Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины
Голкипер «Шахтера» может завершить карьеру

5. Футбол против расизма. Отменена красная карточка для Винисиуса Жуниора
Форвард «Реала» во время матча с «Валенсией» пережил неприятные минуты

6. ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Завершился групповой этап

7. Виктор ЗАХАРОВ: «Я в Соколе. После 24.02.22 мы все начали с чистого листа»
Резонансное интервью многолетнего капитана «Донбасса», перешедшего в «Сокол»

8A. Крутых выиграл дебютный матч в квалификации Ролан Гаррос
Алексей в трех сетах переиграл Алекса Болта из Австралии

8B. Снигур разгромно проиграла теннисистке из 4-й сотни на старте отбора к РГ
Украинка в двух сетах уступила Катинке фон Дайхманн

9. Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
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Источник Sport.ua
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