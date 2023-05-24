Будет создано УПЛ-ТВ, Цыганков заработал пенальти, Роналду забил шедевр

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 мая.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Дирекция УПЛ разработает и презентует проект УПЛ-ТВ

Клубы элитного дивизиона поддержали идею создания собственного продукта

1B. УПЛ получила полноправного руководителя

Украинскую Премьер-лигу возглавил Евгений Дикий

2A. Ла Лига. Цыганков помог Жироне избежать поражения от Сельты

«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию»

2B. Дарят очки. Барселона потерпела второе поражение подряд в статусе чемпиона

«Вальядолид» обыграл гранда со счетом 3:1 и выбрался из зоны вылета

3. Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2

Команда португальского форварда остается в чемпионской гонке

4A. Названа дата, когда УАФ объявит о назначении Реброва тренером сборной

Ждать осталось недолго

4B. Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины

Голкипер «Шахтера» может завершить карьеру

5. Футбол против расизма. Отменена красная карточка для Винисиуса Жуниора

Форвард «Реала» во время матча с «Валенсией» пережил неприятные минуты

6. ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары

Завершился групповой этап

7. Виктор ЗАХАРОВ: «Я в Соколе. После 24.02.22 мы все начали с чистого листа»

Резонансное интервью многолетнего капитана «Донбасса», перешедшего в «Сокол»

8A. Крутых выиграл дебютный матч в квалификации Ролан Гаррос

Алексей в трех сетах переиграл Алекса Болта из Австралии

8B. Снигур разгромно проиграла теннисистке из 4-й сотни на старте отбора к РГ

Украинка в двух сетах уступила Катинке фон Дайхманн

9. Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом

6 очков в 12 матчах – все, чем может похвастаться Перица Огненович и его штаб

10. 5 вариантов для Ломаченко

Реванш с Хейни, бой против Джервонты, большое шоу в другом весе