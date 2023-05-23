Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ла Лига. Цыганков помог Жироне избежать поражения от Сельты
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
23.05.2023 20:30 – FT 1 : 0
Альмерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 мая 2023, 22:34 | Обновлено 23 мая 2023, 23:54
3196
0

Ла Лига. Цыганков помог Жироне избежать поражения от Сельты

«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию»

23 мая 2023, 22:34 | Обновлено 23 мая 2023, 23:54
3196
0
Ла Лига. Цыганков помог Жироне избежать поражения от Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два стартовых матча 36-го тура испанской Ла Лиги. Виктор Цыганков вышел в основе «Жироны» на матч против «Сельты» и провел на поле весь матч. На 55-й минуте украинец заработал пенальти, который помог «Жироне» спастись от поражения – ничья 1:1.

В другом матче «Реал Сосьедад» одержал минимальную победу над «Альмерией», которая с 36-й минуты играла в меньшинстве.

Также сегодня состоится матч «Вальядолид» – «Барселона». Начало – в 23:00 по Киеву.

Ла Лига. 36-й тур

«Реал Сосьедад» – «Альмерия» – 1:0
Гол: Кубо 45+4
Удаление: Суарес Чаррис 36 (Альмерия)

«Сельта» – «Жирона» – 1:1
Голы: Перес 42 – Стуани 59 (с пенальти)

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
36’
Луис Суарес (Альмерия) получает красную карточку.
По теме:
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Цыганков заработал пенальти в матче с Сельтой
Стреляет дуплетом. Кочергин вошел в символическую сборную тура в Польше
Ла Лига Виктор Цыганков Реал Сосьедад Альмерия Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Дирекция УПЛ разработает и презентует проект УПЛ-ТВ
Футбол | 23 мая 2023, 22:00 3
ОФИЦИАЛЬНО. Дирекция УПЛ разработает и презентует проект УПЛ-ТВ
ОФИЦИАЛЬНО. Дирекция УПЛ разработает и презентует проект УПЛ-ТВ

Клубы элитного дивизиона поддержали идею создания собственного продукта

УПЛ получила полноправного руководителя
Футбол | 23 мая 2023, 14:36 9
УПЛ получила полноправного руководителя
УПЛ получила полноправного руководителя

Лигу возглавил Евгений Дикий

5 вариантов для Ломаченко
Бокс | 23.05.2023, 17:37
5 вариантов для Ломаченко
5 вариантов для Ломаченко
Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ
Футбол | 23.05.2023, 19:45
Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ
Setanta дает 6 млн евро за сезон 2023/24, клубы отказались. Хотят УПЛ ТВ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23.05.2023, 12:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жан-Клод ВАН ДАММ: «Я разбираюсь в боксе, Хейни проиграл»
Жан-Клод ВАН ДАММ: «Я разбираюсь в боксе, Хейни проиграл»
22.05.2023, 11:42 4
Бокс
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
22.05.2023, 05:25 6
Футбол
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
22.05.2023, 12:53 13
Футбол
Бывший чемпион мира: «Я тщательно пересмотрел бой, 8-4 в пользу Хейни»
Бывший чемпион мира: «Я тщательно пересмотрел бой, 8-4 в пользу Хейни»
22.05.2023, 10:49 2
Бокс
Без Мудрика. Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов современности
Без Мудрика. Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов современности
23.05.2023, 09:14 20
Футбол
Рейтинг WTA. Калинина поднялась на 22 позиции, обновив личный рекорд
Рейтинг WTA. Калинина поднялась на 22 позиции, обновив личный рекорд
22.05.2023, 08:50
Теннис
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
22.05.2023, 21:45 14
Футбол
ЧМ по хоккею. Австрия и Венгрия сыграли матч за выживание, успех Казахстана
ЧМ по хоккею. Австрия и Венгрия сыграли матч за выживание, успех Казахстана
22.05.2023, 22:57
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности