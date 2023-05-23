Ла Лига. Цыганков помог Жироне избежать поражения от Сельты
«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию»
Состоялись два стартовых матча 36-го тура испанской Ла Лиги. Виктор Цыганков вышел в основе «Жироны» на матч против «Сельты» и провел на поле весь матч. На 55-й минуте украинец заработал пенальти, который помог «Жироне» спастись от поражения – ничья 1:1.
В другом матче «Реал Сосьедад» одержал минимальную победу над «Альмерией», которая с 36-й минуты играла в меньшинстве.
Также сегодня состоится матч «Вальядолид» – «Барселона». Начало – в 23:00 по Киеву.
Ла Лига. 36-й тур
«Реал Сосьедад» – «Альмерия» – 1:0
Гол: Кубо 45+4
Удаление: Суарес Чаррис 36 (Альмерия)
«Сельта» – «Жирона» – 1:1
Голы: Перес 42 – Стуани 59 (с пенальти)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клубы элитного дивизиона поддержали идею создания собственного продукта
Лигу возглавил Евгений Дикий