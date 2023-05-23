Ла Лига. Цыганков помог Жироне избежать поражения от Сельты

Состоялись два стартовых матча 36-го тура испанской Ла Лиги. Виктор Цыганков вышел в основе «Жироны» на матч против «Сельты» и провел на поле весь матч. На 55-й минуте украинец заработал пенальти, который помог «Жироне» спастись от поражения – ничья 1:1.

В другом матче «Реал Сосьедад» одержал минимальную победу над «Альмерией», которая с 36-й минуты играла в меньшинстве.

Также сегодня состоится матч «Вальядолид» – «Барселона». Начало – в 23:00 по Киеву.

Ла Лига. 36-й тур

«Реал Сосьедад» – «Альмерия» – 1:0

Гол: Кубо 45+4

Удаление: Суарес Чаррис 36 (Альмерия)

«Сельта» – «Жирона» – 1:1

Голы: Перес 42 – Стуани 59 (с пенальти)