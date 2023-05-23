Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Испании состоится 23 мая в 20:30
Во вторник, 23 мая, в 23:00 по киевскому времени начнется матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором отношения выяснят «Сельта» и «Жирона».
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В таблице чемпионата Испании «Сельта» занимает 15-е место. У команды 39 очков после 35 игр. В четырех последних матчах коллектив из Виго исключительно проигрывал.
Сельта – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«Жирона», цвета которой защищает украинской полузащитник Виктор Цыганков, идет на 8-й позиции. У каталонцев сейчас 48 очков после 35 встреч.
Видеотрансляция матча Сельта – Жирона проводится на видеосервисе MEGOGO.
Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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