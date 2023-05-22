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23.05.2023 20:30 - : -
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Испания
22 мая 2023, 23:24 | Обновлено 22 мая 2023, 23:25
69
0

Сельта – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 мая в 20:30 по Киеву

22 мая 2023, 23:24 | Обновлено 22 мая 2023, 23:25
69
0
Сельта – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

23 мая на «Балаидос» пройдет матч 36-го тура Примеры, в котором «Сельта» встретится с «Жироной». Старт поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.

Сельта

Команда провела достаточно типичный для себя сезон. В Виго уже не раз видели такой сценарий. Эдуардо Коудет смог продержаться на тренерском посту 2 года, но прошлой осенью традиция возобновилась. И после провалов на старте галисийцы провели тренерскую ротацию. Пришел Карлуш Карвальял и это, как часто бывает, помогло. Вплоть до начала апреля его подопечные показывали прекрасные результаты, закрепившись в середине таблицы. И с середины весны Яго Аспас и компания перешли в эконом-режим, практически перестав побеждать - исключением стали 1:0 с главным аутсайдером, Эльче. Все остальное проигрывали, но запаса очков хватало для общего успеха. Атлетику тоже проиграли о счетом 1:2 на прошлых выходных.

Жирона

Клуб стала 1-м из главных открытий этого сезона. Особенно Валентин Кастельянос, что уже наколотил под полтора десятка голов, войдя в число лучших бомбардиров дивизиона. Но оправдались и оптимистичные ожидания после подписания Цыганкова. Виктор, капитан киевского Динамо, выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры. Зато он закрепился в основе команды и помогает своими голами и передачами прогрессу жирондинцев. Не стоит забывать, что этот коллектив только год назад вернулся в высший дивизион Испании, и то через стыковые поединки. И далеко не все верили, что у коллектива получится даже просто закрепиться там. Вместо этого подопечные Мичела Санчеса идут в числе претендентов на 7-е, еврокубковое место. Но в прошлом туре уступили Вильярреалу, закончив 1:2 на своем поле.

Статистика личных встреч

Жирона неплохо начинала в Примере с Сельтой, взяв ничью и 2 победы. Но оба крайних поединка, в том числе и в этом сезоне, выигрывали галисийцы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы хозяев на победу весомыми. Но жирондинцы хороши и мотивированы, и должны как минимум не проиграть (коэффициент - 1,83).

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Источник Sport.ua
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