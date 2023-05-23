ВИДЕО. Как Цыганков заработал пенальти, что спасло Жирону от поражения

Вечером 23 мая в матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» и «Жирона» сыграли вничью (1:1)

Украинский хавбек команды гостей Виктор Цыганков провел на поле весь матч.

На 55-й минуте он заработал пенальти, что помогло «Жироне» спастись от поражения.

Ла Лига. 36-й тур

Сельта – Жирона – 1:1

Голы: Карлес Перес, 42 – Стуани, 59 (пен)

Видеообзор матча