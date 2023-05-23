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Чемпионат Испании
Сельта
23.05.2023 20:30 – FT 1 : 1
Жирона
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Испания
23 мая 2023, 23:59 | Обновлено 24 мая 2023, 00:13
1084
0

ВИДЕО. Как Цыганков заработал пенальти, что спасло Жирону от поражения

В матче 36-го тура Ла Лиги «Сельта» и «Жирона» сыграли вничью

23 мая 2023, 23:59 | Обновлено 24 мая 2023, 00:13
1084
0
ВИДЕО. Как Цыганков заработал пенальти, что спасло Жирону от поражения
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вечером 23 мая в матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» и «Жирона» сыграли вничью (1:1)

Украинский хавбек команды гостей Виктор Цыганков провел на поле весь матч.

На 55-й минуте он заработал пенальти, что помогло «Жироне» спастись от поражения.

Ла Лига. 36-й тур

Сельта – Жирона – 1:1

Голы: Карлес Перес, 42 – Стуани, 59 (пен)

Видеообзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Карлес Перес (Сельта).
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Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор пенальти Кристиан Стуани Карлес Перес
Источник Sport.ua
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