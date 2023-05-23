Испания23 мая 2023, 23:59 | Обновлено 24 мая 2023, 00:13
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ВИДЕО. Как Цыганков заработал пенальти, что спасло Жирону от поражения
В матче 36-го тура Ла Лиги «Сельта» и «Жирона» сыграли вничью
23 мая 2023, 23:59 | Обновлено 24 мая 2023, 00:13
1084
0
Вечером 23 мая в матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» и «Жирона» сыграли вничью (1:1)
Украинский хавбек команды гостей Виктор Цыганков провел на поле весь матч.
На 55-й минуте он заработал пенальти, что помогло «Жироне» спастись от поражения.
Ла Лига. 36-й тур
Сельта – Жирона – 1:1
Голы: Карлес Перес, 42 – Стуани, 59 (пен)
Видеообзор матча
События матча
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Карлес Перес (Сельта).
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