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Испания
23 мая 2023, 22:10 | Обновлено 23 мая 2023, 22:22
1873
6

Цыганков заработал пенальти в матче с Сельтой

Кристиан Стуани реализовал 11-метровый

23 мая 2023, 22:10 | Обновлено 23 мая 2023, 22:22
1873
6
Цыганков заработал пенальти в матче с Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер Виктор Цыганков, который сегодня вышел в основе «Жироны» на матч 36-го тура Ла Лиги против «Сельты», на 55-й минуте заработал пенальти в ворота соперника.

Украинца в своей штрафной сбил игрок «Сельты» Хави Галан. Исполнять пенальти взялся форвард «Жироны» Кристиан Стуани, который сумел забить гол – 1:1.

Правда, лишь со второй попытки: первый удар вратарь «Сельты» Иван Вильяр отбил, но судья дал перебить пенальти из-за того, что игроки хозяев вбежали в штрафную площадку до удара.

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Жирона Сельта Ла Лига Кристиан Стуани Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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Умник
Еще Кепом сделают
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+1
antt
Але жірона притомозила -1 очки за два тури
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0
Springfield
Гармаш научил. А Витя потом реализовывал.  Тут - иначе.
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0
DaVinci
Золота знахідка для Жирони)
Вивчить нормально мову, акліматизується і через сезон на підвищення)
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0
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