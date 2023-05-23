Цыганков заработал пенальти в матче с Сельтой
Кристиан Стуани реализовал 11-метровый
Украинский вингер Виктор Цыганков, который сегодня вышел в основе «Жироны» на матч 36-го тура Ла Лиги против «Сельты», на 55-й минуте заработал пенальти в ворота соперника.
Украинца в своей штрафной сбил игрок «Сельты» Хави Галан. Исполнять пенальти взялся форвард «Жироны» Кристиан Стуани, который сумел забить гол – 1:1.
Правда, лишь со второй попытки: первый удар вратарь «Сельты» Иван Вильяр отбил, но судья дал перебить пенальти из-за того, что игроки хозяев вбежали в штрафную площадку до удара.
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