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  4. Цыганков – в основе Жироны на матч с Сельтой
Испания
23 мая 2023, 19:40 |
262
0

Цыганков – в основе Жироны на матч с Сельтой

Украинец снова выйдет с первых минут

23 мая 2023, 19:40 |
262
0
Цыганков – в основе Жироны на матч с Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сегодня, 23 мая «Жирона» в 36-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Сельтой». Начало матча – в 20:30 по Киеву.

Украинский вингер Виктор Цыганков снова выйдет в основе «Жироны» на матч.

Состав «Жироны»: Гассанига, Коуту, Валери, Бернарду, Буэно, Гутьеррес, Мартен, Мартинес, Ромеу, Цыганков, Стуани

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Источник Sport.ua
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