Испания23 мая 2023, 19:40 |
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Цыганков – в основе Жироны на матч с Сельтой
Украинец снова выйдет с первых минут
23 мая 2023, 19:40 |
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Сегодня, 23 мая «Жирона» в 36-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Сельтой». Начало матча – в 20:30 по Киеву.
Украинский вингер Виктор Цыганков снова выйдет в основе «Жироны» на матч.
Состав «Жироны»: Гассанига, Коуту, Валери, Бернарду, Буэно, Гутьеррес, Мартен, Мартинес, Ромеу, Цыганков, Стуани
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