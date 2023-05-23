Цыганков – в основе Жироны на матч с Сельтой

Сегодня, 23 мая «Жирона» в 36-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Сельтой». Начало матча – в 20:30 по Киеву.

Украинский вингер Виктор Цыганков снова выйдет в основе «Жироны» на матч.

Состав «Жироны»: Гассанига, Коуту, Валери, Бернарду, Буэно, Гутьеррес, Мартен, Мартинес, Ромеу, Цыганков, Стуани