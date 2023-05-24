Футбол против расизма. Отменена красная карточка для Винисиуса Жуниора
Форвард «Реала» во время матча с «Валенсией» пережил неприятные минуты
Официально аннулирована красная карточка, которую получил форвард «Реала» Винисиус Жуниор во время потасовки на последних минутах матча 35-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (0:1).
Теперь Вини сможет сыграть в матче 36-го тура против «Райо Вальекано».
Ранее в Испании разгорелся скандал с оскорблениями игрока на расистском почве. Форвард «Реала» Винисиус Жуниор во время матча с «Валенсией» пережил неприятные минуты.
Спустя день Винисиус опубликовал видео, как трибуны оскорбляли темнокожего игрока, называя его обезьяной.
Видеообзор матча: Валенсия – Реал Мадрид – 1:0
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