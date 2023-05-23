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Ролан Гаррос
23 мая 2023, 16:14 | Обновлено 23 мая 2023, 16:18
199
0

Крутых выиграл дебютный матч в квалификации Ролан Гаррос

Алексей в трех сетах переиграл Алекса Болта из Австралии

23 мая 2023, 16:14 | Обновлено 23 мая 2023, 16:18
199
0
Крутых выиграл дебютный матч в квалификации Ролан Гаррос
ATP. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№185 ATP) успешно начал выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом раунде отбора украинец переиграл Алекса Болта из Австралии (№374 ATP).

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Алекс Болт (Австралия) – 6:3, 6:7(2), 6:4

Это была первая встреча теннисистов. Для Алексея это был дебют в отборе грунтового мейджора.

В следующем раунде Крутых сыграет против Факундо Діаса Акосты (№137 ATP).

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Алексей Крутых Ролан Гаррос 2023 Алекс Болт
Источник Sport.ua
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