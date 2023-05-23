Крутых выиграл дебютный матч в квалификации Ролан Гаррос

Украинский теннисист Алексей Крутых (№185 ATP) успешно начал выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом раунде отбора украинец переиграл Алекса Болта из Австралии (№374 ATP).

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации

Алексей Крутых (Украина) – Алекс Болт (Австралия) – 6:3, 6:7(2), 6:4

Это была первая встреча теннисистов. Для Алексея это был дебют в отборе грунтового мейджора.

В следующем раунде Крутых сыграет против Факундо Діаса Акосты (№137 ATP).