Крутых выиграл дебютный матч в квалификации Ролан Гаррос
Алексей в трех сетах переиграл Алекса Болта из Австралии
Украинский теннисист Алексей Крутых (№185 ATP) успешно начал выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом раунде отбора украинец переиграл Алекса Болта из Австралии (№374 ATP).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Алекс Болт (Австралия) – 6:3, 6:7(2), 6:4
Это была первая встреча теннисистов. Для Алексея это был дебют в отборе грунтового мейджора.
В следующем раунде Крутых сыграет против Факундо Діаса Акосты (№137 ATP).
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