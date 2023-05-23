Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов может войти в тренерский штаб Сергея Реброва в сборной Украины. Об этом сообщает ВЗБИРНА.

Пятову 28 июня исполнится 39 лет, и он может завершить карьеру в конце текущего сезона. Его контракт истекает в конце июня.

Пятов может стать тренером вратарей сборной Украины. Также на эту должность рассматривается Рустам Худжамов, чью кандидатуру продвигает УАФ.

Окончательного решения по данному вопросу Сергей Ребров еще не принял.