Сборная УКРАИНЫ23 мая 2023, 20:13 | Обновлено 23 мая 2023, 20:36
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Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины
Голкипер «Шахтера» может завершить карьеру
23 мая 2023, 20:13 | Обновлено 23 мая 2023, 20:36
577
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Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов может войти в тренерский штаб Сергея Реброва в сборной Украины. Об этом сообщает ВЗБИРНА.
Пятову 28 июня исполнится 39 лет, и он может завершить карьеру в конце текущего сезона. Его контракт истекает в конце июня.
Пятов может стать тренером вратарей сборной Украины. Также на эту должность рассматривается Рустам Худжамов, чью кандидатуру продвигает УАФ.
Окончательного решения по данному вопросу Сергей Ребров еще не принял.
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