Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
23 мая 2023, 20:13 | Обновлено 23 мая 2023, 20:36
577
0

Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины

Голкипер «Шахтера» может завершить карьеру

23 мая 2023, 20:13 | Обновлено 23 мая 2023, 20:36
577
0
Пятов может войти в тренерский штаб Реброва в сборной Украины
ФК Шахтер. Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов может войти в тренерский штаб Сергея Реброва в сборной Украины. Об этом сообщает ВЗБИРНА.

Пятову 28 июня исполнится 39 лет, и он может завершить карьеру в конце текущего сезона. Его контракт истекает в конце июня.

Пятов может стать тренером вратарей сборной Украины. Также на эту должность рассматривается Рустам Худжамов, чью кандидатуру продвигает УАФ.

Окончательного решения по данному вопросу Сергей Ребров еще не принял.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Шахтер
Названа дата, когда УАФ объявит о назначении Реброва тренером сборной
Заря – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Андрей Пятов Шахтер Донецк Сергей Ребров сборная Украины по футболу Рустам Худжамов
Источник ВЗбирна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона прокомментировала обращение игроков к болельщикам из россии
Футбол | 23 мая 2023, 18:19 7
Барселона прокомментировала обращение игроков к болельщикам из россии
Барселона прокомментировала обращение игроков к болельщикам из россии

Каталонский клуб выпустил специальный релиз

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Бокс | 23 мая 2023, 10:43 26
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»

Бывший чемпион в трех дивизионах – о поражении в поединке против Девина Хейни

Зинченко – в топ-25 игроков сезона в АПЛ
Футбол | 23.05.2023, 19:21
Зинченко – в топ-25 игроков сезона в АПЛ
Зинченко – в топ-25 игроков сезона в АПЛ
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
Другие виды | 23.05.2023, 06:15
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
Минус 10 для Ювентуса, закат Львова, гонорар Ломаченко за Хейни
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
Футбол | 23.05.2023, 10:30
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбосос бросил вызов Ломаченко после боя украинца с Хейни
Камбосос бросил вызов Ломаченко после боя украинца с Хейни
21.05.2023, 19:30
Бокс
ЧМ по хоккею. 7 шайб Германии, определился первый неудачник турнира
ЧМ по хоккею. 7 шайб Германии, определился первый неудачник турнира
21.05.2023, 18:40
Хоккей
Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса
Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса
21.05.2023, 21:55 11
Футбол
Бывший чемпион мира: «Я тщательно пересмотрел бой, 8-4 в пользу Хейни»
Бывший чемпион мира: «Я тщательно пересмотрел бой, 8-4 в пользу Хейни»
22.05.2023, 10:49 2
Бокс
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
23.05.2023, 02:17 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Они доминируют. 9 шайб США, Швейцария выиграла группу
ЧМ по хоккею. Они доминируют. 9 шайб США, Швейцария выиграла группу
21.05.2023, 22:46
Хоккей
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
22.05.2023, 21:45 14
Футбол
УПЛ получила полноправного руководителя
УПЛ получила полноправного руководителя
23.05.2023, 14:36 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности