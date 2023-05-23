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  4. Названа дата, когда УАФ объявит о назначении Реброва тренером сборной
Сборная УКРАИНЫ
23 мая 2023, 20:47 |
700
0

Названа дата, когда УАФ объявит о назначении Реброва тренером сборной

Ждать осталось недолго…

23 мая 2023, 20:47 |
700
0
Названа дата, когда УАФ объявит о назначении Реброва тренером сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер эмиратского «Аль-Айна» Сергей Ребров в ближайшее время покинет арабский клуб и получит новую работу в футболе – должность наставника национальной сборной Украины.

Ожидается, что 30 мая Украинская ассоциация футбола официально объявит о назначении Реброва.

В ближайшее воскресенье, 28 мая, Ребров сыграет с «Аль-Айном» в финале Кубка лиги ОАЭ против «Аль-Шарджи», а уже на через день должен прибыть в Украину.

Никакого плана Б в данном случае нет, максимум все может сместиться на один день, ведь уже в понедельник, 5 июня, сборная Украины должна будет собраться на недельный этап подготовки к квалификационным матчам на Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Ранее сообщалось, что в тренерский штаб Реброва в сборной Украины может войти вратарь «Шахтера» Андрей Пятов, который перед этим завершит карьеру игрока.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Аль-Айн Украинская ассоциация футбола назначение тренера
Источник ВЗбирна
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