РЕБРОВ: «Моей любви к Аль-Айну нет предела. Мой контракт еще действует»

Украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров вышел с командой в финал Кубка лиги ОАЭ, после чего ответил на вопрос о своем будущем:

«Могу заверить вас, что у моей любви к «Аль-Айну» нет предела. Мой контракт все еще действует и заканчивается через месяц».

Ранее инсайдеры сообщали, что Ребров подписал контракт с УАФ и станет наставником сборной Украины.