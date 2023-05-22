Другие новости22 мая 2023, 00:23 | Обновлено 22 мая 2023, 00:37
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РЕБРОВ: «Моей любви к Аль-Айну нет предела. Мой контракт еще действует»
Соглашение украинского специалиста с клубом из ОАЭ заканчивается в июне
22 мая 2023, 00:23 | Обновлено 22 мая 2023, 00:37
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Украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров вышел с командой в финал Кубка лиги ОАЭ, после чего ответил на вопрос о своем будущем:
«Могу заверить вас, что у моей любви к «Аль-Айну» нет предела. Мой контракт все еще действует и заканчивается через месяц».
Ранее инсайдеры сообщали, что Ребров подписал контракт с УАФ и станет наставником сборной Украины.
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