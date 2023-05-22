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22 мая 2023, 00:23 | Обновлено 22 мая 2023, 00:37
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0

РЕБРОВ: «Моей любви к Аль-Айну нет предела. Мой контракт еще действует»

Соглашение украинского специалиста с клубом из ОАЭ заканчивается в июне

22 мая 2023, 00:23 | Обновлено 22 мая 2023, 00:37
112
0
РЕБРОВ: «Моей любви к Аль-Айну нет предела. Мой контракт еще действует»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров вышел с командой в финал Кубка лиги ОАЭ, после чего ответил на вопрос о своем будущем:

«Могу заверить вас, что у моей любви к «Аль-Айну» нет предела. Мой контракт все еще действует и заканчивается через месяц».

Ранее инсайдеры сообщали, что Ребров подписал контракт с УАФ и станет наставником сборной Украины.

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Сергей Ребров Аль-Айн продление контракта Кубок лиги ОАЭ по футболу
Источник Twitter
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