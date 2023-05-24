Дарят очки. Барселона потерпела второе поражение подряд в статусе чемпиона
«Вальядолид» обыграл гранда со счетом 3:1 и выбрался из зоны вылета
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:3.
Каталонская команда потерпела второе поражение подряд в статусе досрочных чемпионов Испании.
Хозяева в дебюте вышли вперед за счет автогола Андреаса Кристенсена. Затем Кайл Ларин реализовал пенальти, а во втором тайме отличился Гонсало Плата. Форвард каталонцев Роберто Левандовски отквитал один мяч, сделав проигрыш не столь разгромным.
«Вальядолид» набрал 38 очков и поднялся на 17-е место, покинув зону вылета. «Барселона» с 85 очками вне досягаемости конкурентов.
Ла Лига. 36-й тур, 23 мая
Вальядолид – Барселона – 3:1
Голы: Кристенсен, 2 (автогол), Ларин, 22 (пен), Плата, 73 – Левандовски, 84
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