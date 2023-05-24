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Чемпионат Испании
Вальядолид
23.05.2023 23:00 – FT 3 : 1
Барселона
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Испания
24 мая 2023, 01:02 | Обновлено 24 мая 2023, 01:16
114
0

Дарят очки. Барселона потерпела второе поражение подряд в статусе чемпиона

«Вальядолид» обыграл гранда со счетом 3:1 и выбрался из зоны вылета

24 мая 2023, 01:02 | Обновлено 24 мая 2023, 01:16
114
0
Дарят очки. Барселона потерпела второе поражение подряд в статусе чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:3.

Каталонская команда потерпела второе поражение подряд в статусе досрочных чемпионов Испании.

Хозяева в дебюте вышли вперед за счет автогола Андреаса Кристенсена. Затем Кайл Ларин реализовал пенальти, а во втором тайме отличился Гонсало Плата. Форвард каталонцев Роберто Левандовски отквитал один мяч, сделав проигрыш не столь разгромным.

«Вальядолид» набрал 38 очков и поднялся на 17-е место, покинув зону вылета. «Барселона» с 85 очками вне досягаемости конкурентов.

Ла Лига. 36-й тур, 23 мая

Вальядолид – Барселона – 3:1

Голы: Кристенсен, 2 (автогол), Ларин, 22 (пен), Плата, 73 – Левандовски, 84

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Источник Sport.ua
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