Дарят очки. Барселона потерпела второе поражение подряд в статусе чемпиона

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:3.

Каталонская команда потерпела второе поражение подряд в статусе досрочных чемпионов Испании.

Хозяева в дебюте вышли вперед за счет автогола Андреаса Кристенсена. Затем Кайл Ларин реализовал пенальти, а во втором тайме отличился Гонсало Плата. Форвард каталонцев Роберто Левандовски отквитал один мяч, сделав проигрыш не столь разгромным.

«Вальядолид» набрал 38 очков и поднялся на 17-е место, покинув зону вылета. «Барселона» с 85 очками вне досягаемости конкурентов.

Ла Лига. 36-й тур, 23 мая

Вальядолид – Барселона – 3:1

Голы: Кристенсен, 2 (автогол), Ларин, 22 (пен), Плата, 73 – Левандовски, 84