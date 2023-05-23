Вальядолид – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Испании состоится 23 мая в 23:00
Во вторник, 23 мая, в 23:00 по киевскому времени начнется матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором отношения выяснят «Вальядолид» и «Барселона».
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В таблице чемпионата Испании «Вальядолид» занимает 18-е место, возглавляя три неудачников. У команды 35 очков после 35 игр.
Вальядолид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«Барселона», как известно, является досрочным чемпионом сезона-2022/2023. У нее сейчас 85 очков после 35 встреч.
Видеотрансляция матча Вальядолид – Барселона проводится на видеосервисе MEGOGO.
Вальядолид – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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