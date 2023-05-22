23 мая на «Хосе Соррилья» пройдет матч 36-го тура Примеры, в котором «Вальядолид» встретится с «Барселоной». Старт поединка запланирован на 23:00 по киевскому времени.

Вальядолид

Клуб прошлый сезон провел в Сегунде. Сейчас у него достаточно простая и понятная задача: не вернуться туда. Как только у Роналдо появились сомнения по поводу того, что Пачета сможет успешно сохранить прописку в Примере, он привел в середине весны Пеццолано, чьи возможности бразилец знает по Крузейро. Аргентинец неплохо начинал на новом месте, с яркой ничьей против Мальорки (впрочем, там упустили немалое преимущество) и пары побед. Но потом были новые поражения. Иногда скандальные, как с Севильей, когда при 0:0 судьи сугубо по ошибке не засчитали гол пуселанос - и только потом пропустили трижды. Еще болезненнее 0:2 с прямым конкурентом - Кадисом, после которого команда идет на 18-м, вылетающем месте.

Барселона

Команда уже провела чемпионский парад - титул в Ла Лиге взят. Он был оформлен в оптимальных условиях: выигрышем на поле исторического врага, пусть даже это был только Эспаньол (заодно соседа подтолкнули к вылету). Из остальных турниров сине-гранатовые или давно вылетели (Лига чемпионов снова закончилась 3-м местом в группе, Лига Европы - в 1/16 финала с Манчестер Юнайтед, а особняком стоит провальный ответный полуфинал Копы дель Рей с Реалом), или уже выиграны - именно Суперкубок стал первым трофеем Хави после возвращения. В итоге сейчас футболисты думают о грядущем отпуске, до которого отсчитывают дни, боссы клуба - о трансферах и проблемах с финансовым фэйр-плей и делом Нергейры. Тем и можно объяснить дома 1:2 с Реалом Сосьедад.

Статистика личных встреч

В последний раз Вальядолид выигрывал в 2014-м году. После этого пуселанос только проигрывали Барселоне, вот уже 7 раз кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гостям хватит класса для победы. Согласимся и ставим на то, что такой Вальядолид обыграет Барселона и без мотивации (коэффициент - 1,84).