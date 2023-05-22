Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вальядолид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Вальядолид
23.05.2023 23:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 мая 2023, 23:32 |
70
0

Вальядолид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 мая в 23:00 по Киеву

22 мая 2023, 23:32 |
70
0
Вальядолид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

23 мая на «Хосе Соррилья» пройдет матч 36-го тура Примеры, в котором «Вальядолид» встретится с «Барселоной». Старт поединка запланирован на 23:00 по киевскому времени.

Вальядолид

Клуб прошлый сезон провел в Сегунде. Сейчас у него достаточно простая и понятная задача: не вернуться туда. Как только у Роналдо появились сомнения по поводу того, что Пачета сможет успешно сохранить прописку в Примере, он привел в середине весны Пеццолано, чьи возможности бразилец знает по Крузейро. Аргентинец неплохо начинал на новом месте, с яркой ничьей против Мальорки (впрочем, там упустили немалое преимущество) и пары побед. Но потом были новые поражения. Иногда скандальные, как с Севильей, когда при 0:0 судьи сугубо по ошибке не засчитали гол пуселанос - и только потом пропустили трижды. Еще болезненнее 0:2 с прямым конкурентом - Кадисом, после которого команда идет на 18-м, вылетающем месте.

Барселона

Команда уже провела чемпионский парад - титул в Ла Лиге взят. Он был оформлен в оптимальных условиях: выигрышем на поле исторического врага, пусть даже это был только Эспаньол (заодно соседа подтолкнули к вылету). Из остальных турниров сине-гранатовые или давно вылетели (Лига чемпионов снова закончилась 3-м местом в группе, Лига Европы - в 1/16 финала с Манчестер Юнайтед, а особняком стоит провальный ответный полуфинал Копы дель Рей с Реалом), или уже выиграны - именно Суперкубок стал первым трофеем Хави после возвращения. В итоге сейчас футболисты думают о грядущем отпуске, до которого отсчитывают дни, боссы клуба - о трансферах и проблемах с финансовым фэйр-плей и делом Нергейры. Тем и можно объяснить дома 1:2 с Реалом Сосьедад.

Статистика личных встреч

В последний раз Вальядолид выигрывал в 2014-м году. После этого пуселанос только проигрывали Барселоне, вот уже 7 раз кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гостям хватит класса для победы. Согласимся и ставим на то, что такой Вальядолид обыграет Барселона и без мотивации (коэффициент - 1,84).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Сельта – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Винисиус опубликовал видео, как трибуны его называли обезьяной
Сергей РЕБРОВ: «Советую Барселоне не позорить себя»
Вальядолид Барселона Вальядолид - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг WTA. Калинина поднялась на 22 позиции, обновив личный рекорд
Теннис | 22 мая 2023, 08:50 0
Рейтинг WTA. Калинина поднялась на 22 позиции, обновив личный рекорд
Рейтинг WTA. Калинина поднялась на 22 позиции, обновив личный рекорд

Юлия Стародубцева прыгнула вверх на 118 строчек

Серия А. Рома спаслась от поражения в матче с Салернитаной
Футбол | 22 мая 2023, 21:42 0
Серия А. Рома спаслась от поражения в матче с Салернитаной
Серия А. Рома спаслась от поражения в матче с Салернитаной

Команда Моуриньо снова потеряла очки

Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
Бокс | 22.05.2023, 07:50
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка
Футбол | 22.05.2023, 18:52
ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка
ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
Футбол | 22.05.2023, 00:40
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбосос бросил вызов Ломаченко после боя украинца с Хейни
Камбосос бросил вызов Ломаченко после боя украинца с Хейни
21.05.2023, 19:30
Бокс
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
21.05.2023, 17:20 9
Бокс
10 поражений подряд. Стала известна первая команда, которая вылетела из УПЛ
10 поражений подряд. Стала известна первая команда, которая вылетела из УПЛ
21.05.2023, 19:18
Футбол
Боб АРУМ: «Все были ошеломлены судейскими записками»
Боб АРУМ: «Все были ошеломлены судейскими записками»
21.05.2023, 11:43 1
Бокс
Воспользовались супершансом. Боруссия Д вышла на первое место Бундеслиги
Воспользовались супершансом. Боруссия Д вышла на первое место Бундеслиги
21.05.2023, 20:29 20
Футбол
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
22.05.2023, 13:30 9
Футбол
Это грабеж! Команда Ломаченко подаст апелляцию на результат боя с Хейни
Это грабеж! Команда Ломаченко подаст апелляцию на результат боя с Хейни
21.05.2023, 09:45 22
Бокс
Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии
Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии
21.05.2023, 17:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности