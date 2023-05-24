23.05.2023 23:00 – FT 3 : 1
Испания24 мая 2023, 05:59 | Обновлено 24 мая 2023, 06:16
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Хави признался, почему Барселона проиграла два матча подряд
«Очень сложно готовиться к таким матчам, когда цель уже достигнута»
24 мая 2023, 05:59 | Обновлено 24 мая 2023, 06:16
1155
2
Главный тренер «Барселоны» Хави признался, почему команда потерпела второе поражение подряд:
«Очень сложно готовиться к таким матчам, когда цель уже достигнута. Нет мотивации. Проиграли из-за отсутствия напряжения, однако мы все равно пытались найти игру. Были хорошие моменты в первом тайме, но во втором мы уступили сопернику».
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:3.
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Плата (Вальядолид).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Кайл Ларин (Вальядолид).
2’
ГОЛ ! Автогол забил Андреас Кристенсен (Барселона).
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Потому что играли для российских болельщиков
надо денег заработать что тут непонятного))
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