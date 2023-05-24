Хави признался, почему Барселона проиграла два матча подряд

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, почему команда потерпела второе поражение подряд:

«Очень сложно готовиться к таким матчам, когда цель уже достигнута. Нет мотивации. Проиграли из-за отсутствия напряжения, однако мы все равно пытались найти игру. Были хорошие моменты в первом тайме, но во втором мы уступили сопернику».

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:3.