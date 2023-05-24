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Чемпионат Испании
Вальядолид
23.05.2023 23:00 – FT 3 : 1
Барселона
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Испания
24 мая 2023, 05:59 | Обновлено 24 мая 2023, 06:16
1155
2

Хави признался, почему Барселона проиграла два матча подряд

«Очень сложно готовиться к таким матчам, когда цель уже достигнута»

24 мая 2023, 05:59 | Обновлено 24 мая 2023, 06:16
1155
2
Хави признался, почему Барселона проиграла два матча подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, почему команда потерпела второе поражение подряд:

«Очень сложно готовиться к таким матчам, когда цель уже достигнута. Нет мотивации. Проиграли из-за отсутствия напряжения, однако мы все равно пытались найти игру. Были хорошие моменты в первом тайме, но во втором мы уступили сопернику».

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:3.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Плата (Вальядолид).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Кайл Ларин (Вальядолид).
2’
ГОЛ ! Автогол забил Андреас Кристенсен (Барселона).
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Барселона Вальядолид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вальядолид - Барселона Хави
Источник Marca
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Потому что играли для российских болельщиков
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виталий жалыбин
надо денег заработать что тут непонятного))
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