Вальядолид – Барселона – 3:1. Левандовски забил мяч престижа. Видео голов

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:3.

Каталонская команда потерпела второе поражение подряд в статусе досрочных чемпионов Испании.

Хозяева в дебюте вышли вперед за счет автогола Андреаса Кристенсена. Затем Кайл Ларин реализовал пенальти, а во втором тайме отличился Гонсало Плата. Форвард каталонцев Роберто Левандовски отквитал один мяч, сделав проигрыш не столь разгромным.

Ла Ліга. 36-й тур, 23 травня

Вальядолід – Барселона – 3:1

Голи: Крістенсен, 2 (автогол), Ларін, 22 (пен), Плата, 73 – Левандовськи, 84

Відео голів та огляд матчу