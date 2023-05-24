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  4. Вальядолид – Барселона – 3:1. Левандовски забил мяч престижа. Видео голов
Чемпионат Испании
Вальядолид
23.05.2023 23:00 – FT 3 : 1
Барселона
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Испания
24 мая 2023, 03:05 | Обновлено 24 мая 2023, 03:29
68
0

Вальядолид – Барселона – 3:1. Левандовски забил мяч престижа. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Испании

24 мая 2023, 03:05 | Обновлено 24 мая 2023, 03:29
68
0
Вальядолид – Барселона – 3:1. Левандовски забил мяч престижа. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:3.

Каталонская команда потерпела второе поражение подряд в статусе досрочных чемпионов Испании.

Хозяева в дебюте вышли вперед за счет автогола Андреаса Кристенсена. Затем Кайл Ларин реализовал пенальти, а во втором тайме отличился Гонсало Плата. Форвард каталонцев Роберто Левандовски отквитал один мяч, сделав проигрыш не столь разгромным.

Ла Ліга. 36-й тур, 23 травня

Вальядолід – Барселона – 3:1

Голи: Крістенсен, 2 (автогол), Ларін, 22 (пен), Плата, 73 – Левандовськи, 84

Відео голів та огляд матчу

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Плата (Вальядолид).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Кайл Ларин (Вальядолид).
2’
ГОЛ ! Автогол забил Андреас Кристенсен (Барселона).
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Дарят очки. Барселона потерпела второе поражение подряд в статусе чемпиона
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Источник Sport.ua
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