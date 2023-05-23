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  4. Снигур разгромно проиграла теннисистке из 4-й сотни на старте отбора к РГ
Ролан Гаррос
23 мая 2023, 13:27 | Обновлено 23 мая 2023, 14:27
841
3

Снигур разгромно проиграла теннисистке из 4-й сотни на старте отбора к РГ

Украинка в двух сетах уступила Катинке фон Дайхманн

23 мая 2023, 13:27 | Обновлено 23 мая 2023, 14:27
841
3
Снигур разгромно проиграла теннисистке из 4-й сотни на старте отбора к РГ
ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 163) завершила выступления на Открытом чемпионата Франции по теннису 2023.

В 1-м раунде отбора к Ролан Гаррос украинка в двух сетах разгромно уступила Катинке фон Дайхманн (Лихтенштейн, WTA 393) за 1 час.

Ролан Гаррос 2023. Первый раунд квалификации

Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) – Дарья Снигур (Украина) – 6:1, 6:2

Дарья впервые сыграла в квалификации к французскому мейджору.

В следующем раунде квалификации Катинка фон Дайхманн сыграет против Антонии Ружич (№230 WTA) или Бренды Фругвиртовой (№146 WTA).

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Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 23 мая
Катинка фон Дайхманн Дарья Снигур Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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dadlismit
Ох уж эта Катинка - скотинка ... Отправила нашу Дашу 15 тысяники ITF покорять   
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+1
Володимир Коваленко
OHERET@
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0
Трегубов Дмитрий
2-й сет був більш-менш рівним, але не таланило
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0
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