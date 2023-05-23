Снигур разгромно проиграла теннисистке из 4-й сотни на старте отбора к РГ
Украинка в двух сетах уступила Катинке фон Дайхманн
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 163) завершила выступления на Открытом чемпионата Франции по теннису 2023.
В 1-м раунде отбора к Ролан Гаррос украинка в двух сетах разгромно уступила Катинке фон Дайхманн (Лихтенштейн, WTA 393) за 1 час.
Ролан Гаррос 2023. Первый раунд квалификации
Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) – Дарья Снигур (Украина) – 6:1, 6:2
Дарья впервые сыграла в квалификации к французскому мейджору.
В следующем раунде квалификации Катинка фон Дайхманн сыграет против Антонии Ружич (№230 WTA) или Бренды Фругвиртовой (№146 WTA).
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