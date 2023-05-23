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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 22:00 | Обновлено 23 мая 2023, 22:10
637
2

ОФИЦИАЛЬНО. Дирекция УПЛ разработает и презентует проект УПЛ-ТВ

Клубы элитного дивизиона поддержали идею создания собственного продукта

23 мая 2023, 22:00 | Обновлено 23 мая 2023, 22:10
637
2
ОФИЦИАЛЬНО. Дирекция УПЛ разработает и презентует проект УПЛ-ТВ
УПЛ

23 мая в помещении Дома футбола состоялось заседание Общего собрания участников УПЛ. Главной темой заседания был вопрос телевизионных трансляций матчей Чемпионата Украины в ближайших сезонах.

Представители футбольных клубов, в присутствии первого вице-президента УАФ Олега Протасова, обсудили потенциальные форматы реализации медиаправ и векторы развития самостоятельного продукта УПЛ. А именно – создание независимой OTT-платформы для трансляции матчей чемпионата Украины в сезоне 2023/24.

В течение полуторачасовой дискуссии были озвучены конкретные предложения, звучали разносторонние аргументы, задавались важные вопросы и были найдены потенциальные способы их решения. Важен тот факт, что абсолютно все участники продемонстрировали понимание важности консолидации и объединения для создания качественного единого продукта.

Единодушным решением Общего собрания было принято поручить Дирекции Украинской Премьер-лиги во главе с Евгением Диким разработать проект независимой OTT-платформы УПЛ-ТВ для трансляции матчей чемпионата Украины, владельцами которой станут непосредственно клубы УПЛ.

Вскоре запланирована повторная встреча представителей клубов в онлайн-формате, где будет представлен более конкретный план действий и варианты его реализации для дальнейшего утверждения клубами-участниками.

Также клубы единогласно приняли решение назначить Евгения Дикого руководителем УПЛ без каких-либо приставок с соблюдением всех соответствующих нормативно-правовых требований.

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телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телепул Setanta Sports УПЛ-ТВ Евгений Дикий Олег Протасов
Источник УПЛ
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Комментарии 2
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Springfield
Давайте! С помощью президента Украины. Футбольный квартал! А то Первую лигу можно посмотреть, а с УПЛ у  многих проблемки.
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odiniznashih
Ну так давно надо было. Зачем клубам передавать свои права третьему лицу, чтобы он на этом зарабатывал?
А так  созданная платформа сама будет продавать свой контент.
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0
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