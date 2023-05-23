ОФИЦИАЛЬНО. Дирекция УПЛ разработает и презентует проект УПЛ-ТВ

23 мая в помещении Дома футбола состоялось заседание Общего собрания участников УПЛ. Главной темой заседания был вопрос телевизионных трансляций матчей Чемпионата Украины в ближайших сезонах.

Представители футбольных клубов, в присутствии первого вице-президента УАФ Олега Протасова, обсудили потенциальные форматы реализации медиаправ и векторы развития самостоятельного продукта УПЛ. А именно – создание независимой OTT-платформы для трансляции матчей чемпионата Украины в сезоне 2023/24.

В течение полуторачасовой дискуссии были озвучены конкретные предложения, звучали разносторонние аргументы, задавались важные вопросы и были найдены потенциальные способы их решения. Важен тот факт, что абсолютно все участники продемонстрировали понимание важности консолидации и объединения для создания качественного единого продукта.

Единодушным решением Общего собрания было принято поручить Дирекции Украинской Премьер-лиги во главе с Евгением Диким разработать проект независимой OTT-платформы УПЛ-ТВ для трансляции матчей чемпионата Украины, владельцами которой станут непосредственно клубы УПЛ.

Вскоре запланирована повторная встреча представителей клубов в онлайн-формате, где будет представлен более конкретный план действий и варианты его реализации для дальнейшего утверждения клубами-участниками.

Также клубы единогласно приняли решение назначить Евгения Дикого руководителем УПЛ без каких-либо приставок с соблюдением всех соответствующих нормативно-правовых требований.