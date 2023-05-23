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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 14:36 | Обновлено 23 мая 2023, 14:44
851
2

УПЛ получила полноправного руководителя

Лигу возглавил Евгений Дикий

23 мая 2023, 14:36 | Обновлено 23 мая 2023, 14:44
851
2
УПЛ получила полноправного руководителя
УПЛ. Евгений Дикий

В столичном Доме футбола проходит заседание представителей клубов Украинской Премьер-лиги.

Сообщается, что в ходе встречи Евгений Дикий утвержден полноправный главой организации. Ранее он занимал пост исполнительного директора. В то же время, УПЛ оставалась без президента с 2020 года, когда отставку ушел Томас Гримм.

Ранее Евгений Дикий, напомним, высказался о слухах относительно расширения состава участников УПЛ до 20-ти клубов.

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Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
Источник ТаТоТаке
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Выталкиватель парашутистов
Не самый лучший вариант, но,как говорят - на безрыбье и рак рыба... Он лоббист интересов наших шахтеров, но сможет ли он помочь им в этом чемпионате?
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Умник
Родили. Поздравляю
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