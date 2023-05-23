УПЛ получила полноправного руководителя

В столичном Доме футбола проходит заседание представителей клубов Украинской Премьер-лиги.

Сообщается, что в ходе встречи Евгений Дикий утвержден полноправный главой организации. Ранее он занимал пост исполнительного директора. В то же время, УПЛ оставалась без президента с 2020 года, когда отставку ушел Томас Гримм.

Ранее Евгений Дикий, напомним, высказался о слухах относительно расширения состава участников УПЛ до 20-ти клубов.