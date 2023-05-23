Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом

Еще в январе нам приходилось констатировать, что руководство «Металлиста» пошло на крайне удивительное решение, когда вместо Олега Ратия назначило исполняющим обязанности главного тренера команды сербского специалиста Перицу Огненовича. При прежнем коуче харьковчане отнюдь не блистали в украинской Премьер-лиге, однако на зимнюю паузу смогли уйти на 11-м месте. С Огненовичем же команда прогнозируемо пошла под откос, добыв лишь одну победу в 12 матчах (при трех ничьих и восьми поражениях), да и ту над таким же беспросветным аутсайдером элиты, как и сам нынешний «Металлист», - «Львовом» (1:0).



Когда четыре месяца назад автор этих строк делился впечатлением, что с назначением Перицы Огненовича «Металлист» свернул явно не на ту дорожку, даже в комментариях к тому материалу нашлось немало сторонников «теорий заговоров» - мол, это журналисты специально «топят» команду и «прикапываются» к ней. Но по прошествии четырех месяцев и после 6 набранных очков в 12 матчах уже никто не кричит о сторонних кознях вокруг команды, потому что даже отъявленным поклонникам нынешнего менеджмента клуба стало очевидно – проект действительно двигается с «отрицательным ускорением».

О том, что назначение Огненовича никак не улучшило, а то и усугубило, ситуацию внутри команды стало понятно еще в середине марта. К тому моменту «Металлист» опустился с 11-го на 15-е место в турнирной таблице УПЛ, а в СМИ появилась информация о том, что сербский специалист больше фактически не выполняет своих функций, являясь таким себе «свадебным генералом» в команде. И пускай официально те сплетни так и не подтвердились, а Огненович де-факто продолжил исполнять свои функции, сути дела это не поменяло.



Свою первую и пока единственную победу во главе «Металлиста» Огненович смог добыть только в десятом поединке в рамках Премьер-лиги. Символично, что серб, как подсчитал коллега Юрий Ляховецкий, стал в один ряд с такими весьма сомнительными в истории нашего чемпионата фигурами как Якоб Галл («Сталь» Каменское), Яннис Христопулос («Таврия»), Фабрицио Раванелли («Арсенал-Киев»), Серхио Наварро («Карпаты»), Эрик ван дер Мер («Сталь» Каменское), Дарио Друди («Зирка»)…



Как закончился путь клубных проектов, команды которых на определенном этапе возглавляли перечисленные выше специалисты? Где сейчас каменская «Сталь», симферопольская «Таврия», столичный «Арсенал-Киев», львовские «Карпаты» и «Зирка» из Кропивницкого, пожалуй, никому из истинных почитателей отечественного футбола дополнительно рассказывать не нужно.



Вероятнее всего, на аналогичный маршрут ныне выходит и «Металлист». Судите сами: для сохранения прописки в украинской Премьер-лиге на следующий сезон харьковчанам в оставшихся трех турах нужно добывать минимум две победы и набирать 6 очков, и это с учетом, что «Ингулец», «Рух» и «Верес» в своих поединках за аналогичный турнирный отрезок не наберут ни одного пункта. Только тогда «Металлисту» удастся не только избежать прямого вылета из элиты, но и даже стадии переходных матчей. Насколько это реально? Не более чем на пару процентов, да и то столь оптимистический для харьковчан прогноз можно делать только исключительно в знак уважения к теории вероятности.



Как и в случае со «Львовом», ситуация с «Металлистом» движется в единственно логичном направлении – к вылету из УПЛ. И здесь не вопрос положительного или отрицательного отношения к возрожденному Александром Ярославским харьковскому футбольному проекту. Просто нужно объективно оценивать ситуацию.



Когда находящаяся в очевидном кризисе команда подписывает абсолютного ноунейма для отечественного футбольного рынка в лице 25-летнего левого защитника Роберто Корраля – это либо отчаянная попытка отыскать пресловутый бриллиант в горах пустой породы, либо же какие-то агентские делишки, не имеющие ничего общего с футболом. Почему в качестве негативного примера выбран именно испанец? Судите сами: в семи проведенных за «Металлист» поединках в рамках УПЛ эффективность действий Корраля составляет 56%. Всего же в среднем он выполняет только 44 действия в пересчете на 90 минут игрового времени. И это, не будем забывать, не футболист атаки, а левый защитник в команде, которая является аутсайдером турнира и, следовательно, большую часть времени вынуждена играть «от печки».



На самом деле, кадровых вопросов к менеджменту нынешнего «Металлиста», как принято говорить в таких случаях, вагон и маленькая тележка. Например, что делает в харьковском клубе 34-летний бразильский ветеран Андерсон Пико, который, что интересно, также выступает на левом фланге обороны? Даже на сайте УПЛ в профиле этого легионера указаны данные, дающие понять, что нынешний Пико по своим физическим габаритам – это, скорее, не футболист, а боксер или тяжелоатлет. При росте в 170 сантиметров иметь вес в 83 килограмма… Вас еще удивляет, что все, на что в игровом плане сподобился Андерсон Пико со времен своего октябрьского трансфера в «Металлист» - это 10 минут в поединке против земляков из «Металлиста 1925» в ноябре 2022-го?..

УПЛ. Андерсон Пико: вес 83 кг при росте в 170 см

Не стоит забывать, что в классическом понимании ведения кадровой работы в футболе, да еще и в чемпионате, где присутствует лимит на легионеров, приглашенные иностранцы должны быть по своему уровню выше, чем те, кого можно подписать на рынке за сопоставимый бюджет. Даже беглый анализ состава нынешнего «Металлиста» дает понять, что деньги, потраченные на условного Корраля или Пико с высокой долей вероятности можно было бы инвестировать в украинских игроков, и уж хуже бы точно не было. Возможно, удалось бы еще и сэкономить. И обо всем этом мы вынуждены говорить на фоне перманентных слухов о задолженности по зарплате, которая в «Металлисте», как и в ряде других клубов УПЛ, составляет порядка трех месяцев.



Поэтому не стоит удивляться, когда по ходу матча против «Металлиста 1925» телекамера выхватывает тренерский штаб «Металлиста» в лице Перицы Огненовича и его асисстента Руслана Фомина, которые уступая в счете 0:2 сидят спокойно сидят на скамейке, пребывая то ли в прострации, то ли в какой-то полудреме. Очевидно, оба прекрасно понимают, что уже ни на что не способны повлиять, а коль так, то зачем тратить энергию впустую, ведь нервные клетки не восстанавливаются, а жизнь у каждого только одна…

Руслан Фомин (слева) и Перица Огненович

Очевидно, что ближайшим летом футбольный проект «Металлиста» ждут большие пертурбации. Нынешний менеджмент не показал своей способности приятно удивлять, особенно в ситуации, близкой к критической. О том, что Александр Ярославский перестал инвестировать в свое некогда любимое детище, в прессе сообщалось еще в январе... Идейному вдохновителю этого проекта Евгению Красникову ныне хватает забот в «Днепре-1», который ведет ожесточенную чемпионскую битву с «Шахтером».



Вот и получается, что нынешний «Металлист» - это уже не просто пресловутый чемодан без ручки, а чемодан без ручки, да еще и забытый хозяином в камере хранения. Вернется ли он когда-то за ним, вспомнит ли о пропаже? А если да, то не решит ли сразу же выбросить, чтоб не морочить голову в дальнейшем? Подобных вопросов сейчас вокруг «Металлиста» очень много. Вот только с ответами, как и с результатами команды в УПЛ, дела обстоят крайне прескверно…