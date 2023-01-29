Огненович, Металлист и грабли, на которые когда-то наступил Арсенал-Киев

Сегодня мало кто вспомнит, что в сезоне-2018/19 участником украинской Премьер-лиги являлся довольно симпатичный со спортивной, но крайне противоречивый с управленческой и всех остальных точек зрения столичный клуб под названием «Арсенал-Киев». Тогда «канониры» после продолжительной паузы сперва вернули в отечественный футбол свой бренд как таковой, а вскоре и вернулись в элитарный дивизион для выступлений на наивысшем уровне.

Одним из первых серьезных решений боссов тогдашнего «Арсенала-Киев» после выхода команды в УПЛ стало назначение на пост главного тренера команды известного экс-форварда «Ювентуса», «Миддлсбро», «Марселя», ряда других коллективов, а также сборной Италии Фабрицио Раванелли. «Серебрянный Лис» (одно из прозвищ итальянца) еще в 2005 году завершил играть в футбол, а спустя шесть лет после этого окунулся в тренерское ремесло, возглавив молодежную команду «Ювентуса». Через два года Раванелли получил приглашение от французского «Аяччо», где де-факто и началась его профессиональная тренерская работа во взрослом футболе. Началась, чтобы спустя всего четыре с половиной месяца прерваться… Фабрицио был уволен и без малого долгих пять лет оставался абсолютно невостребованным, пока каким-то чудом его не занесло в Украину – тренировать уже упомянутый «Арсенал-Киев»…

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23 января 2023 года харьковский «Металлист» объявил о вхождении в тренерский штаб первой команды нового специалиста – 45-летнего серба Перицы Огненовича. Эта личность неплохо известна на европейской арене, потому как в статусе футболиста Огненович, действовавший в полузащите, успел поиграть за ряд весьма авторитетных на континенте команд – «Црвену Звезду», мадридский «Реал», «Кайзерслаутерн». В рядах «бланкос» Перица даже становился триумфатором Лиги чемпионов-1999/2000 и чемпионом Испании-2000/01. Что правда, играл Огненович много только за «Црвену Звезду», а почти за все остальные коллективы в своей карьере – совсем чуть-чуть.

Занесло Огненовича даже в киевское «Динамо». В сезоне-2003/04, когда «бело-синих» тренировал Алексей Михайличенко, а команда стала чемпионом Украины, Перица провел за киевлян 3 поединка (2 – в чемпионате и 1 – в Кубке), в которых не показал ничего особенного, и вскоре довольно бесславно покинул «Динамо», оставив о себе память лишь на «полочках» у очень внимательных и педантичных фанатов столичной команды.



ФК Металлист. Перица Огненович

После «Динамо» Огненович уехал в «Анже», но во Франции долго не задержался, и затем транзитом через Малайзию на несколько лет осел в Греции, чтобы в 2009-м вернуться в родную Сербию, где через два года Перица в рядах «Ягодины» и объявил о завершении карьеры. Достаточно славной с точки зрения трофеев, но весьма неоднозначной, если принимать во внимание чисто игровые достижения и взнос в командные успехи самого хавбека, на счету которого оказалось даже 8 матчей за сборную Югославии.

После завершения карьеры футболиста о Перице Огненовиче достаточно долго не было слышно ровным счетом ничего. Он вернулся спустя шесть лет, когда решил попробовать себя на тренерском поприще, и с ходу получил пост наставника сборной Сербии U-18. Там он провел чуть больше года, а затем ушел и какое-то время вновь находился в тени, прежде чем возглавить боснийскую команду «Звезда 09». Назначение Огненовича на новую должность состоялось в марте 2020-го, а уже в июне того же года сербский специалист снова оказался безработным, и пробыл в этом статусе ровно до момента прихода в харьковский «Металлист», в котором четыре дня де-юре был в статусе «члена тренерского штаба», а уже 27 января был повышен до «исполняющего обязанности главного тренера», заменив в этой роли Олега Ратия…

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Между указанными историями «Арсенала-Киев» и «Металлиста» можно найти немало общего. Оба клуба на определенное время и в силу различных факторов «сошли с дистанции», и вынуждены были заниматься восстановлением бренда, а затем возвращением в элитарный дивизион украинского футбола. Обоим это удалось, и оба имели весьма амбициозные планы, желая с ходу зацепиться за очень серьезные результаты. Но в обоих далеко не все пошло по плану, пускай и причины для того были разные…

Между Фабрицио Раванелли и Перицей Огненовичем также, при желании, можно найти немало общего. Оба были достаточно известными футболистами (итальянец, конечно, имеет фору чисто с точки зрения результатов в статусе игрока), оба ушли на пенсию, и шесть лет находились в тени, прежде чем приняли решение попробовать себя в качестве тренеров. Оба начинали с работы с молодыми футболистами, затем попробовали себя со взрослыми командами клубов условно «третьей величины», а затем оказались в Украине…

Собственно, дальнейшие аналогии на этом заканчиваются, а вот вопросы, наоборот, только начинаются. Если в истории с Раванелли уже нет смысла особо глубоко разбираться на предмет того, чего в назначении итальянца в «Арсенал-Киев» было больше – желания попиариться, либо же реальной веры в нераскрытый и доселе неизведанный гений малоизвестного специалиста, то вот на случае с Огненовичем в виду его актуальности стоит остановиться детальнее.



aa.com.tr. Перица Огненович

За какие, простите, заслуги абсолютный ноунейм тренерского цеха получил должность, пусть и с приставкой «исполняющий обязанности», в команде элитарного дивизиона украинского футбола? На что рассчитывают в «Металлисте», приглашая специалиста, просидевшего без активной работы в течение последних двух с половиной лет? Какие новые идеи способен привнести в украинской футбол заезжий наставник, не сумевший стать востребованным даже на родине?

И ряд таких вопросов можно продолжать, продолжать, продолжать… А ведь «Металлист», который из-за фактического побега его собственника Александра Ярославского из Украины, возвращался в УПЛ с очень амбициозными целями и задачами. Когда стало понятно, что президент более не способен и не желает вкладывать в свое детище серьезные средства, харьковчанам пришлось существенно измениться в кадровом плане, но все равно «Металлист» на неплохом уровне провел первую часть сезона, и на зимнюю паузу ушел на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, опережая куда более благополучные в плане финансов проекты, коими смело можно называть сегодняшние «Рух», «Ингулец» и «Львов».

Персона Олега Ратия долгое время была связана с известным отечественным наставником Сергеем Ковальцом, в ассистентах у которого специалист работал в различных командах, а также в стане молодежной сборной Украины. Да, переход в «самостоятельное плавание», возможность к которому Ратию предоставили в «Буковине», выдался для этого наставника не самым удачным, но даже после него Олег оставался востребованным, трудясь то в дубле «Ингульца», то в «Металлисте 1925», то в ортодоксальном «Металлисте»…



RAS Srbija. Перица Огненович

И тут бац – вместо Ратия коучем «Металлиста» становится Огненович! Назначение до такой степени непредсказуемое, нелогичное и непонятное, что заставляет всерьез поверить в слухи о том, что Ярославский окончательно и в очередной раз поставил «крест» на команде, перестав финансировать ее хотя бы на каком-то уровне.

Дело в том, что в свое время приход Раванелли в «Арсенал-Киев» дивным образом совпал с крайне активной кадровой работой киевского клуба на трансферном рынке. Не имея возможности покупать новичков, «канониры», тем не менее, на правах свободных агентов подписали при итальянце более 20 новых футболистов (интересно, что среди них оказался и нынешний лучший бомбардир «Металлиста» в УПЛ-2022/23 Максим Прядун), из которых практически никто не выстрелил, а некоторые только и запомнились, что весьма экзотичной на слух для украинского болельщика фамилией…

Вполне вероятно, что и Огненовича в «Металлист» взяли с аналогичной задачей – зазвать под известную фамилию игроков со всего континента, или даже мира, готовых играть в УПЛ и в условиях российско-украинской войны. Футбольный мир, особенно если учитывать его агентскую составляющую, заставляет тщательным образом обращать внимание на подобного рода назначения, которые чисто с профессиональной точки зрения невозможно объяснить.

Не имея четко очерченной «финансовой подушки» на будущее «Металлист», похоже, решил пойти по рискованному пути работы с ноунеймами. Поэтому не удивляйтесь, если вслед за Огненовичем в команде начнут появляться какие-то экзотические футболисты, по которым будет поставлена только одна задача – засветить их в УПЛ ради возможности дальнейшего трудоустройства в лигах, где хорошо платят. И в этом аспекте не стоит сбрасывать со счетов отечественный чемпионат, который все еще находится на весьма хорошем счету среди профессионалов. Сыграв с десяток матчей в УПЛ, футболисту будет куда проще получить выгодный контракт в условных Азербайджане или Казахстане, в Прибалтике или на Балканах.

Вот только, если в «Металлисте» реально решили увлечься чем-то, во что когда-то игралось руководство «Арсенала-Киев», харьковчанам сперва было бы неплохо вспомнить о граблях, которые по итогу разрушили хрустальные мечты боссов «канониров». Хотя всегда остается возможность, что реальность окажется даже лучше самых оптимистичных планов. И тогда о решении «Металлиста» начать работу именно с Огненовичем будут слагать яркие легенды, а эту авторскую заметку постигнет судьба сперва быть осмеянной, а затем – и напрочь забытой. Что правда, пока в бесславное забвение погрузились именно те, кто подозрительно смахивает на пример для нашей сегодняшней истории – «Арсенал-Киев», расформированный в 2019 году, и Фабрицио Раванелли, сидящий без работы с сентября 2018-го…