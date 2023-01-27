Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
Украина. Премьер лига
27 января 2023, 17:19 | Обновлено 27 января 2023, 18:48
5175
2

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера

С командой будет работать Перица Огненович

27 января 2023, 17:19 | Обновлено 27 января 2023, 18:48
5175
2
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
ФК Металлист. Перица Огненович

Клуб УПЛ «Металлист» на официальном сайте объявил о том, что исполняющим обязанности наставника команды будет сербский специалист Перица Огненович.

45-летний Огненович в свое время выступал за мадридский «Реал», «Динамо» Киев, «Кайзерслаутерн» и «Анже». В качестве тренера работал с сербскими юношескими сборными.

«Металлист» уточняет, что Олег Ратий, который работал с командой в первой половине сезона, остается в тренерском штабе.

Харьковчане первую часть сезона УПЛ завершили на 11-й позиции.

По теме:
Металлист – Катовице – 0:1. Видео гола и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали хавбека Металлиста
Днепр-1 просматривает молодого бразильца, оставил двух игроков Металлиста
Металлист Харьков Перица Огненович
Источник ФК Металлист
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Лиге наций введен дополнительный плей-офф. Как это повлияет на Украину?
Футбол | 26 января 2023, 17:23 5
В Лиге наций введен дополнительный плей-офф. Как это повлияет на Украину?
В Лиге наций введен дополнительный плей-офф. Как это повлияет на Украину?

Турнир будет расширен за счет нового раунда, который будет проходить в марте

От Белькевича до Виды: символическая сборная легионеров киевского Динамо
Футбол | 27 января 2023, 13:43 4
От Белькевича до Виды: символическая сборная легионеров киевского Динамо
От Белькевича до Виды: символическая сборная легионеров киевского Динамо

Лучшие з лучших на своих позициях легионеры «Динамо»

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
Футбол | 26.01.2023, 21:50
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Футбол | 26.01.2023, 19:10
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
«Слово «патриотизм» мы забыли». Конфликт украинских теннисистов и ФТУ
Теннис | 27.01.2023, 12:15
«Слово «патриотизм» мы забыли». Конфликт украинских теннисистов и ФТУ
«Слово «патриотизм» мы забыли». Конфликт украинских теннисистов и ФТУ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
а Призетко не будет учавствовать в этом позоре?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он ушел за деньгами. Легенда Арсенала упрекнул Мудрика за трансфер в Челси
Он ушел за деньгами. Легенда Арсенала упрекнул Мудрика за трансфер в Челси
25.01.2023, 20:21 8
Футбол
Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке
Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке
25.01.2023, 16:53 4
Биатлон
Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям
Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям
25.01.2023, 22:29 31
Олимпийские игры
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
26.01.2023, 10:59 10
Футбол
Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера
Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера
27.01.2023, 09:35 14
Футбол
Сбили 47 ракет. Залужный рассказал об эффективной работе ПВО
Сбили 47 ракет. Залужный рассказал об эффективной работе ПВО
26.01.2023, 13:23 1
Война
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
26.01.2023, 12:28 4
Теннис
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»
26.01.2023, 15:38 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности