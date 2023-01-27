ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
С командой будет работать Перица Огненович
Клуб УПЛ «Металлист» на официальном сайте объявил о том, что исполняющим обязанности наставника команды будет сербский специалист Перица Огненович.
45-летний Огненович в свое время выступал за мадридский «Реал», «Динамо» Киев, «Кайзерслаутерн» и «Анже». В качестве тренера работал с сербскими юношескими сборными.
«Металлист» уточняет, что Олег Ратий, который работал с командой в первой половине сезона, остается в тренерском штабе.
Харьковчане первую часть сезона УПЛ завершили на 11-й позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир будет расширен за счет нового раунда, который будет проходить в марте
Лучшие з лучших на своих позициях легионеры «Динамо»