ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера

Клуб УПЛ «Металлист» на официальном сайте объявил о том, что исполняющим обязанности наставника команды будет сербский специалист Перица Огненович.

45-летний Огненович в свое время выступал за мадридский «Реал», «Динамо» Киев, «Кайзерслаутерн» и «Анже». В качестве тренера работал с сербскими юношескими сборными.

«Металлист» уточняет, что Олег Ратий, который работал с командой в первой половине сезона, остается в тренерском штабе.

Харьковчане первую часть сезона УПЛ завершили на 11-й позиции.