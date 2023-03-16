У Металлиста серьезные проблемы: Огненович – не тренер, 3-месячные долги

Харьковский «Металлист» после возобновления матчей в рамках весенней части украинской Премьер-лиги испытывает серьезные проблемы, сообщает блогер Эндрю Тодос.

По его информации, сербский специалист Перица Огненович более не выполняет функции главного тренера команды. Официально «Металлист» об увольнении иностранца не сообщал, но тот уже не выполняет обязанности, а подготовкой команды занимается Руслан Фомин с помощниками.

Пока неизвестно, кто именно выведет «Металлист» на матч против «Александрии» 17 марта в рамках следующего тура УПЛ.

Кроме того, сообщается о том, что в «Металлисте» царит гнетущая атмосфера, вызванная долгам по зарплате. Якобы ту руководство не платит команде уже 3 месяца.

Отметим, что после возобновления матчей УПЛ «Металлист» сыграл 2 поединка, проиграв сперва «Руху» (1:2), а затем и «Ингульцу» (1:2).