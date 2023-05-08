Перица Огненович побил «рекорд» Якоба Галла
Сербский тренер «Металлиста» отпраздновал первую викторию в УПЛ в 10-м матче
Сербский наставник «Металлиста» Перица Огненович наконец-то отпраздновал первую победу в чемпионатах Украины. Причем на премьерную победу ему понадобилось больше матчей, чем кому-либо из тренеров дальнего зарубежья – 10. Огненович на одну игру превзошел прежний «рекорд» 7-летней давности, принадлежавший нидерландцу Якобу Галлу.
К слову, один из иностранных специалистов – бразилец Жулиу Сезар, возглавлявший «Олимпик», вовсе ни разу не добился успеха, будучи отправленный в отставку после четвертого тура в сезоне-2019/20.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние премьерные победы в УПЛ тренеров из дальнего зарубежья
|
Матч
|
Тренер
|
Страна
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
10-й
|
Перица ОГНЕНОВИЧ
|
Сербия
|
Металлист
|
07.05.2023
|
Львов (д)
|
1:0
|
9-й
|
Якоб ГАЛЛ
|
Нидерланды
|
Сталь Км
|
22.10.2016
|
Карпаты (г)
|
1:0
|
8-й
|
Яннис ХРИСТОПУЛОС
|
Греция
|
Таврия
|
30.08.2013
|
Металлург З (д)
|
3:1
|
6-й
|
Ко АДРИАНСЕ
|
Нидерланды
|
Металлург Д
|
15.04.2007
|
Черноморец (д)
|
1:0
|
6-й
|
Фабрицио РАВАНЕЛЛИ
|
Италия
|
Арсенал
|
26.08.2018
|
Карпаты (г)
|
2:1
|
4-й
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Хорватия
|
Карпаты
|
17.08.2014
|
Волынь (г)
|
2:0
|
4-й
|
Серхио НАВАРРО
|
Испания
|
Карпаты
|
05.08.2017
|
Сталь Км (д)
|
3:1
|
3-й
|
Ангел ЧЕРВЕНКОВ
|
Болгария
|
Севастополь
|
19.03.2011
|
Карпаты (д)
|
3:1
|
3-й
|
Павел КУЧЕРОВ
|
Нидерланды
|
Карпаты
|
05.11.2011
|
Ильичевец (д)
|
3:0
|
3-й
|
Эрик ВАН ДЕР МЕР
|
Нидерланды
|
Сталь Км
|
19.03.2016
|
Говерла (д)
|
1:0
|
3-й
|
Дарио ДРУДИ
|
Аргентина
|
Звезда
|
11.09.2016
|
Карпаты (д)
|
1:0
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