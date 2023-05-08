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Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 10:43 | Обновлено 08 мая 2023, 10:47
579
0

Перица Огненович побил «рекорд» Якоба Галла

Сербский тренер «Металлиста» отпраздновал первую викторию в УПЛ в 10-м матче

08 мая 2023, 10:43 | Обновлено 08 мая 2023, 10:47
579
0
Перица Огненович побил «рекорд» Якоба Галла
ФК Металист. Перица Огненович

Сербский наставник «Металлиста» Перица Огненович наконец-то отпраздновал первую победу в чемпионатах Украины. Причем на премьерную победу ему понадобилось больше матчей, чем кому-либо из тренеров дальнего зарубежья – 10. Огненович на одну игру превзошел прежний «рекорд» 7-летней давности, принадлежавший нидерландцу Якобу Галлу.

К слову, один из иностранных специалистов – бразилец Жулиу Сезар, возглавлявший «Олимпик», вовсе ни разу не добился успеха, будучи отправленный в отставку после четвертого тура в сезоне-2019/20.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные победы в УПЛ тренеров из дальнего зарубежья

Матч

Тренер

Страна

Клуб

Дата

Соперник

Счет

10-й

Перица ОГНЕНОВИЧ

Сербия

Металлист

07.05.2023

Львов (д)

1:0

9-й

Якоб ГАЛЛ

Нидерланды

Сталь Км

22.10.2016

Карпаты (г)

1:0

8-й

Яннис ХРИСТОПУЛОС

Греция

Таврия

30.08.2013

Металлург З (д)

3:1

6-й

Ко АДРИАНСЕ

Нидерланды

Металлург Д

15.04.2007

Черноморец (д)

1:0

6-й

Фабрицио РАВАНЕЛЛИ

Италия

Арсенал

26.08.2018

Карпаты (г)

2:1

4-й

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Хорватия

Карпаты

17.08.2014

Волынь (г)

2:0

4-й

Серхио НАВАРРО

Испания

Карпаты

05.08.2017

Сталь Км (д)

3:1

3-й

Ангел ЧЕРВЕНКОВ

Болгария

Севастополь

19.03.2011

Карпаты (д)

3:1

3-й

Павел КУЧЕРОВ

Нидерланды

Карпаты

05.11.2011

Ильичевец (д)

3:0

3-й

Эрик ВАН ДЕР МЕР

Нидерланды

Сталь Км

19.03.2016

Говерла (д)

1:0

3-й

Дарио ДРУДИ

Аргентина

Звезда

11.09.2016

Карпаты (д)

1:0
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Источник Sport.ua
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