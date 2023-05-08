Перица Огненович побил «рекорд» Якоба Галла

Сербский наставник «Металлиста» Перица Огненович наконец-то отпраздновал первую победу в чемпионатах Украины. Причем на премьерную победу ему понадобилось больше матчей, чем кому-либо из тренеров дальнего зарубежья – 10. Огненович на одну игру превзошел прежний «рекорд» 7-летней давности, принадлежавший нидерландцу Якобу Галлу.

К слову, один из иностранных специалистов – бразилец Жулиу Сезар, возглавлявший «Олимпик», вовсе ни разу не добился успеха, будучи отправленный в отставку после четвертого тура в сезоне-2019/20.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные победы в УПЛ тренеров из дальнего зарубежья