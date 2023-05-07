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Чемпионат Украины
Металлист
07.05.2023 13:00 – FT 1 : 0
Львов
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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 14:57 | Обновлено 07 мая 2023, 15:53
897
4

Доказали свой уровень. Металлист вымучил победу над Львовом

Футбол, который показали Металлист и Львов, соответствует местам, которые они занимают в таблице

07 мая 2023, 14:57 | Обновлено 07 мая 2023, 15:53
897
4
Доказали свой уровень. Металлист вымучил победу над Львовом
УПЛ

«Металлист» и «Львов» в течение всего поединка, а особенно в первой его половине, будто специально доказывали, что занимают в турнирной таблице именно те позиции, на которые заслуживают. Уровень игры, продемонстрированный футболистами обеих команд, явно не соответствовал высшему дивизиону чемпионата страны: большое количество неправильных решений, неточных передач, технического брака. Скорее это было похоже на матч областного первенства.

Первый тайм прошел в медленном темпе. Из-за большого количества брака в передачах и при приеме мяча команды не могли построить атаки. Также было заметно, что на игроков давит груз ответственности за результат. Они боялись рисковать, стремились действовать проще, чтобы минимизировать вероятность допустить ошибку. На ногах футболистов будто висели гири, в действиях не хватало скорости и легкости. Обе команды при нападении очень часто использовали навесы. Однако защитники легко с ними справлялись. Непонятно, почему подопечные Перицы Огненовича действовали именно так, ведь для «Металлиста» свойственна игра низом в короткий и средний пас.

Комбинационных действий на поле практически не было. Только в самом конце тайма игроки «Металлиста» показали, что не забыли, как играть в быстрый пас и обыгрывать соперника один в один, благодаря чему хотя бы создали несколько полумоментов. На 40-й минуте Панасенко на фланге прошел двух игроков гостей, «Металлист» в атаке имел численное преимущество, но Панасенко решил пробить с 20-25 метров – Рыбка спокойно забрал мяч. Спустя минуту Романюк на углу штрафной обыграл Симинина и сделал прострел – защитник выбил мяч. На последней минуте тайма Демченко получил мяч в центре штрафной площадки, пытался нанести удар, но защитники не позволили сделать это.

С начала второго тайма команды заиграли активнее. «Металлист» стал чаще играть в присущий ему футбол, что позволило обострить игру в атаке. На 50-й минуте Багачанский отдал пас в штрафную на Прядуна, тот на углу вратарской площадки обыграл Рыбку, однако не решился пробить с острого угла. Нападающий отпасовал под удар Багачанскому, но защитник перехватил передачу и выбил мяч на угловой. После его розыгрыша Прядун, находясь в центре штрафной площадки, пробивал с разворота, мяч попал в руку Симинину, оказавшуюся на его пути к воротам. Арбитр показал, что нужно играть дальше.

У «Львова» в атаке мало что выходило и во втором тайме. На 67-й минуте Кузык на скорости сместился с левого фланга в штрафную и сделал прострел, но Коррал опередил мчавшегося к мячу львовского игрока. На 72-й минуте Беляев неплохо пробил со штрафного приблизительно с 25-30 метров. Ермолов в своем углу в падении отбил мяч.

На 78-й минуте Беляев дважды оказывался на ударной позиции, но оба раза пробил плохо. После второй попытки мяч подхватил Наумец и отдал быструю передачу на ход Картушову. Тот по правому флангу дошел до угла штрафной площадки, отпасовал в центр на Наумца, полузащитник отдал передачу налево на Прядуна, который пробил Рыбку. Кстати, вратарь «Львова» проводил 100-й матч в УПЛ.

После гола игроки «Львова» пошли в атаку, но получалось это плохо. Футболисты «Металлиста» около десяти минут играли на отбой, а в самой концовке матча даже создали пару моментов для взятия ворот. Великолепный шанс был у Прядуна, который после дальней передачи почти от ворот «Металлиста» убежал один на один с Рыбкой, но из пределов штрафной площадки пробил очень неточно.

«Металлист» прервал свою рекордную безвыигрышную серию, которая составила 17 матчей. Победа над «Львовом» стала первой для Перицы Огненовича во главе «Металлиста». Харьковский клуб опередил в таблице «Рух» и минимум до завтра покинул зону вылета («Рух» проведет своей матч в понедельник). «Львов» потерпел восьмое поражение подряд. Перспективы сохранить место в УПЛ стали совсем призрачными.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Металлист» – «Львов» – 1:0

Прядун (79)

Панасенко (24), Чидомере (81) – Алибеков (10), Дитятьев (39).

«Металлист»: Ермолов, Коррал, Порох, Пати (Наумец, 64), Мизюк, Ралюченко, Демченко (Самуэль, 89), Панасенко (Багачанский, 46), Картушов, Прядун, Романюк (Чидомере, 75).

«Львов»: Рыбка, Симинин (Ременяк, 83), Никитюк, Дитятьев, Сасовский, Алибеков, Мильченко (Волкун, 61), Гриша (Богунов, 68), Кузык, Свржняк (Беляев, 46), Бугай.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).

Стадион: "Авангард" (Ужгород, Закарпатская область).

МЕТАЛЛИСТ - ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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antt
Ну якщо команда взагалі не може вдарити по мячу, то про що можна говорити. Про Прядуна мова не йде, він свій гол забив. А от інша команда як не прикро про це говорити - дійсно як на тренуванні. Напевно цікаво б тут виглядали оцінки футболістів від whoscored.
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0
Springfield
 Если бы арбитр поставил пенальти за руку Симинина, когда мяч на 90 градусов изменил траекторию полёта, то может и мучиться не пришлось.  Ну а так хоть забегали после 70 минуты.   Прядун мог и 2:0 делать,  да не попал в ворота на целый метр после выхода 1 на 1. Теперь все болеют за Ингулец.
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