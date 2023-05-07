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Чемпионат Украины
Металлист
07.05.2023 13:00 – FT 1 : 0
Львов
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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 15:09 | Обновлено 07 мая 2023, 15:28
334
0

Металлист – Львов – 1:0. 9-й в сезоне гол Прядуна. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины

07 мая 2023, 15:09 | Обновлено 07 мая 2023, 15:28
334
0
Металлист – Львов – 1:0. 9-й в сезоне гол Прядуна. Видео гола и обзор матча
УПЛ. Максим Прядун

В Ужгороде состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснили харьковский «Металлист» и «Львов».

Исход матча в пользу харьковской команды решил единственный гол на 79-й минуте, автором которого стал нападающий Максим Прядун – 1:0. Это девятый гол форварда в нынешнем сезоне УПЛ.

ГОЛ! Максим Прядун, 79 минута

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
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Максим Прядун чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист Харьков Львов Металлист - Львов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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