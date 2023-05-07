В Ужгороде состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснили харьковский «Металлист» и «Львов».

Исход матча в пользу харьковской команды решил единственный гол на 79-й минуте, автором которого стал нападающий Максим Прядун – 1:0. Это девятый гол форварда в нынешнем сезоне УПЛ.

ГОЛ! Максим Прядун, 79 минута