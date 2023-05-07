Украина. Премьер лига07 мая 2023, 15:09 | Обновлено 07 мая 2023, 15:28
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Металлист – Львов – 1:0. 9-й в сезоне гол Прядуна. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины
07 мая 2023, 15:09 | Обновлено 07 мая 2023, 15:28
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В Ужгороде состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснили харьковский «Металлист» и «Львов».
Исход матча в пользу харьковской команды решил единственный гол на 79-й минуте, автором которого стал нападающий Максим Прядун – 1:0. Это девятый гол форварда в нынешнем сезоне УПЛ.
ГОЛ! Максим Прядун, 79 минута
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
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