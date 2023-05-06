Харьковский «Металлист» и ФК «Львов» 7 мая встретятся в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Игра состоится на стадионе «Авангард» в Ужгороде (Закарпатская область). Начало назначено на 13:00.

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Для обеих команд сезон складывается неудачно. И «Металлист», и «Львов» находятся на данный момент в зоне вылета. Харьковский клуб отстает от зоны переходных матчей на два очка, львовский – на восемь.

Безвыигрышная серия «Металлиста» составляет уже 17 матчей (6 ничьих и 11 поражений) – это антирекорд в истории клуба. ФК «Львов» не может выиграть 9 матчей подряд, при этом 7 последних матчей закончились поражениями. Обеими командам в очном противостоянии нужна победа, поэтому матч обещает быть напряженным и бескомпромиссным.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Львов», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.