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07.05.2023 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
06 мая 2023, 15:05 |
216
0

Металлист – Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура чемпионата Украины по футболу

06 мая 2023, 15:05 |
216
0
Металлист – Львов. Текстовая трансляция матча
УПЛ

Харьковский «Металлист» и ФК «Львов» 7 мая встретятся в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Игра состоится на стадионе «Авангард» в Ужгороде (Закарпатская область). Начало назначено на 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для обеих команд сезон складывается неудачно. И «Металлист», и «Львов» находятся на данный момент в зоне вылета. Харьковский клуб отстает от зоны переходных матчей на два очка, львовский – на восемь.

Безвыигрышная серия «Металлиста» составляет уже 17 матчей (6 ничьих и 11 поражений) – это антирекорд в истории клуба. ФК «Львов» не может выиграть 9 матчей подряд, при этом 7 последних матчей закончились поражениями. Обеими командам в очном противостоянии нужна победа, поэтому матч обещает быть напряженным и бескомпромиссным.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Львов», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Металлист – Львов. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
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Источник Sport.ua
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