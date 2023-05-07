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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 16:08 | Обновлено 07 мая 2023, 16:16
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Тренер Металлиста: «Очень тяжелая игра, поэтому и не было хорошего футбола»

Перица Огненович – о минимальной победе над «Львовом»

07 мая 2023, 16:08 | Обновлено 07 мая 2023, 16:16
74
0
Тренер Металлиста: «Очень тяжелая игра, поэтому и не было хорошего футбола»
UA-Футбол/Автор - Александр Приходько. Перица Огненович

Главный тренер «Металлиста» Перица Огненович прокомментировал победу над «Львовом» (1:0) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

– Господин Перица, наконец ваша первая победа во главе «Металлиста». Какие эмоции сейчас?
– Ну, что сказать?! Для нас была очень тяжелая игра. Мы понимали, если эту игру не выиграем, то сложно будет команду удержать в Премьер-лиге. Была очень тяжелая игра, потому и не было хорошего футбола. Надо было брать три очка в любом случае. Так команда и сыграла. Могу сказать «спасибо» всем показавшим желание игрокам работали и в конце-концов выиграли матч.

– Команда сегодня выглядела тяжеловато. Что это – психологическое давление?
– Мы знали, что не будет много моментов для взятия ворот. Говорили игрокам, что если у нас будет одна-две-три голевые ситуации, то должны забить гол. При этом было желание и настроение не пропустить. Так сегодня и случилось.

– Сегодня двое игроков «Металлиста» покинули поле из-за травм. Что произошло? Это физическая перегрузка?
– Честно скажу, на их состояние влияла и психология. Хотели отбирать мяч на полной скорости, потому такое и случилось. Ни один игрок не хотел сбавлять обороты ни в атаке, ни в обороне. Потому есть так, как есть. Посмотрим, как серьезны повреждения.

– Что сейчас происходит в раздевалке «Металлиста»? Какие эмоции у команды?
– У нас на протяжении нескольких матчей не получалась игра. Нужен был один такой матч, как сегодня, чтобы психологически поднять команду. Теперь это состояние поможет по-другому настраиваться на будущие игры.

– Сегодня вы впервые одеты не в спортивную форму «Металлиста». На форт?
– Да просто изменил. Подумал, может выиграем игру (улыбается). Так и случилось. Теперь есть основания и в следующем матче быть в таком образе, - сказал Огненович.

Благодаря победе «Металлист» поднялся на 14-е место в УПЛ в зону переходных матчей, опустив в зону вылета «Рух». Однако у львовян есть еще завтрашний матч против «Ингульца» в запасе.

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Источник UA-Football
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