Металлист – Львов. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

В воскресенье, 7 мая, состоится матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу между харьковским «Металлистом» и ФК «Львов». Начало поединка на стадионе «Авангард» в Ужгороде (Закарпатская область) назначено на 13:00.

Металлист

Харьковский клуб во втором круге чемпионата набрал только три очка. Безвыигрышная серия составляет уже 17 матчей (6 ничьих и 11 поражений), что является антирекордом в истории «Металлиста». Команда уже несколько туров подряд находится в зоне вылета, и каждый добытый зачетный балл в оставшихся до конца чемпионата турах будет для нее на вес золота, а точнее – на вес вылета.

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В шести предстоящих матчах «Металлист» сыграет только с двумя командами, которые находятся в верхней части турнирной таблицы – «Зарей» и «Кривбассом». Все остальные игры – с прямыми конкурентами в борьбе за место в элитном дивизионе. Как сказал после разгромного поражения «Днепру-1» в прошлом туре наставник харьковчан Перица Огненович, все оставшиеся игры будут для «Металлиста» не за три, а за шесть очков каждая.

Львов

У ФК «Львов» дела обстоят еще хуже. После 13-го тура «горожане» опустились на последнее место в турнирной таблице и больше его не покидали. Второй круг чемпионата команда начала с победы над «Минаем», однако затем набрала только одно очко в девяти матчах. В предыдущих семи поединках у «Львова» – только поражения. За шесть туров до конца чемпионата отставание от 14-го места, которое дает право сыграть в переходных поединках, составляет восемь баллов.

До конца чемпионата «Львову» предстоит играть либо против середняков, либо против прямых конкурентов. Но, скорее всего, именно в матче против «Металлиста» решится судьба львовского клуба в нынешнем сезоне. Если «горожане» не победят, то наверняка уже никуда не сдвинутся со своего последнего места в таблице.

Статистика матчей

После «перерождения» «Металлиста» команды встречались один раз. В матче первого круга нынешнего чемпионата была зафиксирована ничья 1:1.

В «прошлой» жизни «Металлист» еще дважды пересекался с ФК «Львов». Оба поединка состоялись в сезоне 2008/2009 гг. Дважды команды разошлись миром: 2:2 в Харькове и 1:1 на поле стадиона в городе Добромиле Львовской области, которое из-за плохой погоды было в ужасном состоянии.

Ориентировочные составы

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Порох, Мизюк, Коррал, Ралюченко, Чайковский, Демченко, Картушов, Бойчук, Прядун.

«Львов»: Рыбка, Габриэль, Сасовский, Дитятьев, Кузык, Грисьо, Алибеков, Богунов, Бугай, Свржняк, Беляев.

Прогноз на противостояние

Поражение и даже ничья значительно усугубит для обеих команд перспективы сохранения места в Премьер-лиге. Матч будет упорным, предпочтение отдадим «Металлисту», который победит с разницей в один-два мяча.

7 мая, воскресенье