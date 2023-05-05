Наполи взял скудетто, Де Дзерби наказал МЮ, Бенито выручил Динамо
Главные новости за 4 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 4 мая.
1А. Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Скрипник в своем 100-м матче во главе команд УПЛ не смог переиграть Шовковского
1Б. Удаление – не помеха. Ингулец удержал ничью против Кривбасса
Команда Юрия Вернидуба в очередной раз притормозила на пути в зону еврокубков
1В. Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха
Арбитр предъявил две красные карточки
1Г. Турнирная таблица УПЛ. Статус-кво: Динамо пока что вне тройки лидеров
3 и 4 мая состоялись матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги
2. 33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
Неаполитанцы завоевали третье Скудетто в своей истории
3. Шанс на еврокубки для Цыганкова. Жирона вырвала победу у Мальорки
В другом матче игрового дня «Севилья» сумела выиграть матч с «Эспаньолом»
4. Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
Единственный гол ударом с пенальти забил аргентинец Алексис Макаллистер
5А. Арсенал может продать Зинченко летом
На украинского хавбека уже есть три претендента
5В. Клуб Ла Лиги заинтересовался Луниным
Голкипер «Реала» может продолжить карьеру в «Вильярреале»
6. Мотор стал чемпионом Украины
Запорожский клуб в 11-й раз подряд выиграл золотые награды
7. Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании
Даяна добыла важную для себя победу в двух сетах
8. Впервые в истории. Мужская сборная Украины выиграла дивизион ЧЕ по керлингу
В финале сине-желтая команда победила сборную Лихтенштейна со счетом 10:2
9. Нет – участию спортсменов рф и рб! Заявление представителей спорта 35 стран
В заявлении осуждается решение МОК по допуску спортсменов стран-агрессоров
10. От Банникова до Сикана: символическая сборная уроженцев Житомирщины
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