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  4. Наполи взял скудетто, Де Дзерби наказал МЮ, Бенито выручил Динамо
Украина. Премьер лига
05 мая 2023, 06:00 | Обновлено 05 мая 2023, 06:05
879
0

Наполи взял скудетто, Де Дзерби наказал МЮ, Бенито выручил Динамо

Главные новости за 4 мая на Sport.ua

05 мая 2023, 06:00 | Обновлено 05 мая 2023, 06:05
879
0
Наполи взял скудетто, Де Дзерби наказал МЮ, Бенито выручил Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 4 мая.

1А. Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Скрипник в своем 100-м матче во главе команд УПЛ не смог переиграть Шовковского

1Б. Удаление – не помеха. Ингулец удержал ничью против Кривбасса
Команда Юрия Вернидуба в очередной раз притормозила на пути в зону еврокубков

1В. Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха
Арбитр предъявил две красные карточки

1Г. Турнирная таблица УПЛ. Статус-кво: Динамо пока что вне тройки лидеров
​3 и 4 мая состоялись матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги

2. 33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
Неаполитанцы завоевали третье Скудетто в своей истории

3. Шанс на еврокубки для Цыганкова. Жирона вырвала победу у Мальорки
В другом матче игрового дня «Севилья» сумела выиграть матч с «Эспаньолом»

4. Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
Единственный гол ударом с пенальти забил аргентинец Алексис Макаллистер

5А. Арсенал может продать Зинченко летом
На украинского хавбека уже есть три претендента

5В. Клуб Ла Лиги заинтересовался Луниным
Голкипер «Реала» может продолжить карьеру в «Вильярреале»

6. Мотор стал чемпионом Украины
Запорожский клуб в 11-й раз подряд выиграл золотые награды

7. Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании
Даяна добыла важную для себя победу в двух сетах

8. Впервые в истории. Мужская сборная Украины выиграла дивизион ЧЕ по керлингу
В финале сине-желтая команда победила сборную Лихтенштейна со счетом 10:2

9. Нет – участию спортсменов рф и рб! Заявление представителей спорта 35 стран
В заявлении осуждается решение МОК по допуску спортсменов стран-агрессоров

10. От Банникова до Сикана: символическая сборная уроженцев Житомирщины
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Источник Sport.ua
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