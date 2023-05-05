Наполи взял скудетто, Де Дзерби наказал МЮ, Бенито выручил Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 4 мая.

1А. Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу

Скрипник в своем 100-м матче во главе команд УПЛ не смог переиграть Шовковского

1Б. Удаление – не помеха. Ингулец удержал ничью против Кривбасса

Команда Юрия Вернидуба в очередной раз притормозила на пути в зону еврокубков

1В. Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха

Арбитр предъявил две красные карточки

1Г. Турнирная таблица УПЛ. Статус-кво: Динамо пока что вне тройки лидеров

​3 и 4 мая состоялись матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги

2. 33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии

Неаполитанцы завоевали третье Скудетто в своей истории

3. Шанс на еврокубки для Цыганкова. Жирона вырвала победу у Мальорки

В другом матче игрового дня «Севилья» сумела выиграть матч с «Эспаньолом»

4. Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте

Единственный гол ударом с пенальти забил аргентинец Алексис Макаллистер

5А. Арсенал может продать Зинченко летом

На украинского хавбека уже есть три претендента

5В. Клуб Ла Лиги заинтересовался Луниным

Голкипер «Реала» может продолжить карьеру в «Вильярреале»

6. Мотор стал чемпионом Украины

Запорожский клуб в 11-й раз подряд выиграл золотые награды

7. Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании

Даяна добыла важную для себя победу в двух сетах

8. Впервые в истории. Мужская сборная Украины выиграла дивизион ЧЕ по керлингу

В финале сине-желтая команда победила сборную Лихтенштейна со счетом 10:2

9. Нет – участию спортсменов рф и рб! Заявление представителей спорта 35 стран

В заявлении осуждается решение МОК по допуску спортсменов стран-агрессоров

10. От Банникова до Сикана: символическая сборная уроженцев Житомирщины

Блогер Sport.ua – о лучших игроках в истории Полесья