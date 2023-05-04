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  4. Шанс на еврокубки для Цыганкова. Жирона вырвала победу у Мальорки
Чемпионат Испании
Жирона
04.05.2023 20:30 – FT 2 : 1
Мальорка
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Испания
04 мая 2023, 22:30 | Обновлено 04 мая 2023, 22:50
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Шанс на еврокубки для Цыганкова. Жирона вырвала победу у Мальорки

В другом матче игрового дня «Севилья» сумела выиграть матч с «Эспаньолом»

04 мая 2023, 22:30 | Обновлено 04 мая 2023, 22:50
1192
3
Шанс на еврокубки для Цыганкова. Жирона вырвала победу у Мальорки
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 мая состоялся матч 33-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» обыграла «Мальорку» (2:1).

Победный для хозяев поля гол забил Валентин Кастельянос на 85-й минуте.

Украинский хавбек Жироны Виктор Цыганков вышел в основном составе и провел на поле почти весь матч – его заменили на 90+1 минуте.

В другом матче игрового дня «Севилья» сумела одержать волевую победу над «Эспаньолом» (3:2).

Жирона набрала 47 очков, вышла на 7-ю позицию и всерьез включилась в борьбу за зону еврокубков.

Ла Лига. 33-й тур, 4 мая

Жирона – Мальорка – 2:1

Голы: Бернардо, 45+4, Кастельянос, 84 – Мурики, 80 (пен).

Севилья – Эспаньол – 3:2

Голы: Хиль, 22, Окампос, 69 (пен), Гуйе, 88 – Рекик, 29 (автогол), Пуадо, 43

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Ведат Муричи (Мальорка).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Бернардо Эспиноза (Жирона).
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Источник Sport.ua
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Springfield
Вдруг. Если завтра Атлетик с Бетисом распишут ничейку.
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Defen23
Жирона действительно хорошо идёт, но Атлетик и правда поджимает, но благо календарь у него сложный - Бетис, Вильярреал, простой Реал, могут под конец сдать. У Жироны с этим ещё сложнее, не одного аутсайдера. Сплошные конкуренты за еврокубки и крепкие команды из середины таблицы. Бетис может просто уверенно зафиксироваться на шестом месте и поставить стену в ЛЕ. Даже если седьмое займём, ещё может Осасуна в кубке Испании выиграть, и тогда в еврокубки попадают первые шесть команд, так что даже если не проберется Жирона в еврокубки, ничего страшного. В следующий раз повезет
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