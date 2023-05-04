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Испания
04 мая 2023, 20:06 |
2722
0

Клуб Ла Лиги заинтересовался Луниным

Голкипер «Реала» может продолжить карьеру в «Вильярреале»

04 мая 2023, 20:06 |
2722
0
Клуб Ла Лиги заинтересовался Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Вильярреал» проявляет интерес к голкиперу «Реала» Андрею Лунину. Об этом сообщают испанские СМИ.

Сам украинский голкипер готов сменить клуб для того, чтобы получать больше игровой практики. В приоритете у Лунина – клубы, которые выступают в еврокубках.

Ранее сообщалось об интересе к Лунину со стороны «Байера» и «Боруссии» Дортмунд. Контракт 24-летнего украинца рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

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Источник Todofichajes.com
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