Испания04 мая 2023, 20:06 |
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Клуб Ла Лиги заинтересовался Луниным
Голкипер «Реала» может продолжить карьеру в «Вильярреале»
04 мая 2023, 20:06 |
2722
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«Вильярреал» проявляет интерес к голкиперу «Реала» Андрею Лунину. Об этом сообщают испанские СМИ.
Сам украинский голкипер готов сменить клуб для того, чтобы получать больше игровой практики. В приоритете у Лунина – клубы, которые выступают в еврокубках.
Ранее сообщалось об интересе к Лунину со стороны «Байера» и «Боруссии» Дортмунд. Контракт 24-летнего украинца рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.
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