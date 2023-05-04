Клуб Ла Лиги заинтересовался Луниным

«Вильярреал» проявляет интерес к голкиперу «Реала» Андрею Лунину. Об этом сообщают испанские СМИ.

Сам украинский голкипер готов сменить клуб для того, чтобы получать больше игровой практики. В приоритете у Лунина – клубы, которые выступают в еврокубках.

Ранее сообщалось об интересе к Лунину со стороны «Байера» и «Боруссии» Дортмунд. Контракт 24-летнего украинца рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.