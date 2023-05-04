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Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 21:30 | Обновлено 04 мая 2023, 21:48
1526
4

Турнирная таблица УПЛ. Статус-кво: Динамо пока что вне тройки лидеров

​3 и 4 мая состоялись матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги

04 мая 2023, 21:30 | Обновлено 04 мая 2023, 21:48
1526
4
Турнирная таблица УПЛ. Статус-кво: Динамо пока что вне тройки лидеров
ФК Динамо Киев

​3 и 4 мая состоялись матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

Вся пятерка лидеров одержала победы в 24-м туре, и все отставания в турнирной таблице сохранились. «Шахтер» выиграл у «Миная» (1:0) и лидирует с 59 очками. «Днепр-1» разгромил «Металлист» (5:0) и набрал 54 очка, имея игру в запасе.

Киевское «Динамо» в гостях обыграло Ворсклу (2:1) и продолжает на 5 очков отставать от луганской «Зари», которая в домашнем матче справилась с «Вересом» (1:0).

Первые две команды УПЛ выйдут в квалификацию Лиги чемпионов 2023/24. При этом чемпион Украины может попасть прямо в групповой раунд, если не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23. Третье место УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Команды, которые финишируют на 4-м и 5-м месте, выступят в Лиге конференций.

Топ-5 УПЛ: Шахтер (59 очков), Днепр-1 (54 и игра в запасе), Заря (52), Динамо (47), Александрия (37 и игра в запасе).

УПЛ. 24-й тур

3 мая

  • 🔹 13:00. Днепр-1 – Металлист – 5:0
  • 🔹 13:00. Шахтер – Минай – 1:0
  • 🔹 14:00. Львов – Александрия – 0:1
  • 🔹 15:00. Черноморец – Колос – 3:0
  • 🔹 15:00. Заря – Верес – 1:0

4 мая

  • 🔹 13:00. Ингулец – Кривбасс – 0:0
  • 🔹 13:00. Металлист 1925 – Рух – 0:0
  • 🔹 15:00. Ворскла – Динамо – 1:2

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Український Крим
Динамо реально дивує, не думав, що так високо піднімуться під кінець чемпіонату
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+1
FunnyCat_____
интересно, без купленных судеек шахтер бы вошел в тройку?
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0
Springfield
Динамо может прослизнуть на 3-е место только в случае победы Шахтёра над Зарёй.  Но как болельщики Динамо могут болеть за Шахтёр?   Если Заря обыграет Шахтёр, то  для Динамо 4-е место будет обеспечено.
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0
Dfs2262ar
Статус-кво: суркіс дирка))
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-2
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