Турнирная таблица УПЛ. Статус-кво: Динамо пока что вне тройки лидеров
3 и 4 мая состоялись матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги
3 и 4 мая состоялись матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги.
Вся пятерка лидеров одержала победы в 24-м туре, и все отставания в турнирной таблице сохранились. «Шахтер» выиграл у «Миная» (1:0) и лидирует с 59 очками. «Днепр-1» разгромил «Металлист» (5:0) и набрал 54 очка, имея игру в запасе.
Киевское «Динамо» в гостях обыграло Ворсклу (2:1) и продолжает на 5 очков отставать от луганской «Зари», которая в домашнем матче справилась с «Вересом» (1:0).
Первые две команды УПЛ выйдут в квалификацию Лиги чемпионов 2023/24. При этом чемпион Украины может попасть прямо в групповой раунд, если не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23. Третье место УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги Европы. Команды, которые финишируют на 4-м и 5-м месте, выступят в Лиге конференций.
Топ-5 УПЛ: Шахтер (59 очков), Днепр-1 (54 и игра в запасе), Заря (52), Динамо (47), Александрия (37 и игра в запасе).
УПЛ. 24-й тур
3 мая
- 🔹 13:00. Днепр-1 – Металлист – 5:0
- 🔹 13:00. Шахтер – Минай – 1:0
- 🔹 14:00. Львов – Александрия – 0:1
- 🔹 15:00. Черноморец – Колос – 3:0
- 🔹 15:00. Заря – Верес – 1:0
4 мая
- 🔹 13:00. Ингулец – Кривбасс – 0:0
- 🔹 13:00. Металлист 1925 – Рух – 0:0
- 🔹 15:00. Ворскла – Динамо – 1:2
Турнирная таблица УПЛ
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