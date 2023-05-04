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  4. Арсенал может продать Зинченко летом
Англия
04 мая 2023, 19:40 |
806
0

Арсенал может продать Зинченко летом

На украинского хавбека уже есть три претендента

04 мая 2023, 19:40 |
806
0
Арсенал может продать Зинченко летом
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

«Арсенал» может во время летнего трансферного окна продать Александра Зинченко. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, если «Арсенал» не сможет стать чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне, клубу придется попрощаться с рядом футболистов. Среди них – Зинченко, Фоларин Балогун и Гранит Джака.

«Арсенал» готов попрощаться с Зинченко, если получит предложение не менее чем в 45 миллионов евро. На украинского хавбека претендуют «Бавария», «Интер» и «Милан».

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Источник La Gazzetta dello Sport
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