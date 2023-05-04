Арсенал может продать Зинченко летом

«Арсенал» может во время летнего трансферного окна продать Александра Зинченко. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, если «Арсенал» не сможет стать чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне, клубу придется попрощаться с рядом футболистов. Среди них – Зинченко, Фоларин Балогун и Гранит Джака.

«Арсенал» готов попрощаться с Зинченко, если получит предложение не менее чем в 45 миллионов евро. На украинского хавбека претендуют «Бавария», «Интер» и «Милан».