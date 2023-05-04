Англия04 мая 2023, 19:40 |
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Арсенал может продать Зинченко летом
На украинского хавбека уже есть три претендента
04 мая 2023, 19:40 |
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«Арсенал» может во время летнего трансферного окна продать Александра Зинченко. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, если «Арсенал» не сможет стать чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне, клубу придется попрощаться с рядом футболистов. Среди них – Зинченко, Фоларин Балогун и Гранит Джака.
«Арсенал» готов попрощаться с Зинченко, если получит предложение не менее чем в 45 миллионов евро. На украинского хавбека претендуют «Бавария», «Интер» и «Милан».
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