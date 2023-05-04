Удаление – не помеха. Ингулец удержал ничью против Кривбасса
Команда Юрия Вернидуба в очередной раз притормозила на пути в зону еврокубков
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур.
«Ингулец» – «Кривбасс» - 0:0
Поспелов, 45+1, Смоляков, 54, Головкин, 59 – Татарков, 67
Головкин, 76 (второе предупреждение)
«Ингулец»: Билык – Смоляков, Ковалев, Поспелов, Нагиев (Кухарук, 46) – Коробенко (Головкин, 58), Кучеренко (Сидоренко, 46), Клименко – Козыренко, Резепов (Марусич, 59), Одарюк (Кравчук, 88).
«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник – Капич, Лунев, Татарков (Приходько, 72) – Задерака, Микитишин (Дебелко, 80), Хомченовский.
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
Стадион: «Ингулец» (с. Петрово).
Удары (в створ): 8 (5) – 10 (2)
Угловые: 4 – 3
Оффсайды: 1 – 1.
ИНГУЛЕЦ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мичел – о перспективах добыть путевку в еврокубки
Николай Балакин не засчитал гол в ворота «Шахтера» после удара Немчанинова