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Ингулец
04.05.2023 13:00 – FT 0 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 14:59 |
212
0

Удаление – не помеха. Ингулец удержал ничью против Кривбасса

Команда Юрия Вернидуба в очередной раз притормозила на пути в зону еврокубков

04 мая 2023, 14:59 |
212
0
Удаление – не помеха. Ингулец удержал ничью против Кривбасса
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Ингулец» – «Кривбасс» - 0:0

Поспелов, 45+1, Смоляков, 54, Головкин, 59 – Татарков, 67

Головкин, 76 (второе предупреждение)

«Ингулец»: Билык – Смоляков, Ковалев, Поспелов, Нагиев (Кухарук, 46) – Коробенко (Головкин, 58), Кучеренко (Сидоренко, 46), Клименко – Козыренко, Резепов (Марусич, 59), Одарюк (Кравчук, 88).

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник – Капич, Лунев, Татарков (Приходько, 72) – Задерака, Микитишин (Дебелко, 80), Хомченовский.

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Ингулец» (с. Петрово).

Удары (в створ): 8 (5) – 10 (2)
Угловые: 4 – 3
Оффсайды: 1 – 1.

ИНГУЛЕЦ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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