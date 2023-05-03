Следует напомнить, что незадолго до окончания первого круга нынешнего чемпионата страны «Ингулец» и «Кривбасс» находились в стане аутсайдеров. Тогда их положение было если не удручающее, то достаточно сложное. Однако, удачно проведя концовку первой части турнира и хорошо начав второй круг, обе команды сумели значительно поправить свои дела. А у «Кривбасса» даже появились перспективы побороться за одну из путевок в еврокубки.

Ингулец

Особенно успешным для футболистов из Петрово получился отрезок чемпионата в промежутке с 12 по 19 тур. За этот период они одержали 6 побед (причем «под раздачу» попали такие клубы как «Заря» и «Динамо») и только два раза проиграли. Таким образом, набрав 18 очков из 24 возможных, «Ингулец» явно улучшил настроение себе и своим болельщикам.

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Однако, говорить о том, что задача на сезон уже выполнена, пока еще рано. Далее подопечные Сергея Ковальца стали играть неровно, чередуя неплохие матчи с неудачными. Как результат, в пяти последних поединках только один выигрыш, одна ничья и три поражения. И хотя до зоны вылета еще далеко целых 8 очков, расслабляться ни в коем случае нельзя. Тем более, что до зоны стыковых матчей дистанция всего лишь в одну победу.

А еще в предстоящим матче с «Кривбассом» не сможет помочь своим партнерам полузащитник Евгений Запорожец. «Лишнюю» желтую карточку он получил уже на 90-й минуте матча с «Днепром-1» в предыдущем туре.

Кривбасс

Примерно таким же стремительным оказался подъем вверх по турнирной таблице и у криворожцев. Вот только в отличие от того же «Ингульца», они не стали довольствоваться малым (после 19 тура обе команды были соседями, имея по 25 очков), а шагнули еще выше. Теперь уже «Кривбасс» не думает о том, как сохранить прописку в Премьер-Лиге, а задача стоит догнать «Александрию», находящуюся на 5 месте. Кстати, в прошлую субботу подопечные Юрия Вернидуба принимали александрийцев у себя дома и победили их со счетом 2:1.

Если у «Кривбасса» и дальше дела будут складываться успешно, то вполне можно подумать и о выступлении осенью в еврокубке. Но для этого нужна стабильность. Пока же криворожцы ею тоже похвастаться не могут. К примеру, победив в апреле «Верес», «Зарю» и «Александрию», они, в тоже время, потерпели поражения от «Миная» и «Черноморца».

Явно не хватает «Кривбассу» и хорошего бомбардира. Ведь лучшие показатели на сегодня имеют Роман Дебелко и Рифет Капич, которые забили по 4 гола. Такое же количество мячей на счету Нараза Волошина, но он во втором круге уже выступает за «Динамо».

Статистика матчей

Благодаря тому, что Петрово и Кривой Рог находятся недалеко друг от друга, футболисты из этих населенных пунктов часто играли на соревнованиях различного уровня. А вот в чемпионате Украины на уровне Премьер-Лиги их дебютный поединок состоялся 24 октября минувшего года. Тогда соперники встретились в Киеве на НСК «Олимпийский». Победил «Кривбасс» со счетом 2:1. Оба гола у победителей забил Роман Дебелко, а ответный результативный удар нанес Даниил Кравчук. Кстати, при счете 0:0 «Ингулец» остался в меньшинстве после удаления Артема Смолякова.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Клименко, Кухарук, Головкин, Одарюк, Марусич

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Капич, Хомченовский, Задерака, Татарков, Лунев, Микитишин

Прогноз на противостояние:

Матчи географических соседей, как правило, всегда проходят в упорной и бескомпромиссной борьбе. Скорее всего, так будет и на этот раз. Ставим на ничью 1:1.

4 мая, четверг