В четверг, 4-го мая, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в с. Петрово, на поле стадиона «Ингулец», начало в 13:00.

Коллектив Сергея Ковальца все еще не может быть уверенным в своем участии в следующем сезоне УПЛ, так как от зоны переходных матчей его отделяет всего три очка. Однако «Минай» в этом туре посреди недели уже проиграл «Шахтеру» (0:1), поэтому «козаки» могут решать исключительно свои задачи в игре против «Кривбасса». Футболисты Юрия Вернидуба неплохо проводят 2023 год, но в противостояниях против тех же «Миная» и «Черноморца» по каким-то причинам уступила. Но еврокубки все равно еще остаются достижимыми для новичков «элитного» дивизиона, что, несомненно, было бы колоссальным успехом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.