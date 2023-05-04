Ингулец – Кривбасс – 0:0. Без голов, но с удалением. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 24-го тура УПЛ
В четверг, 4 мая, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Ингулец» и «Кривбасс».
Украинская Премьер-лига. 24-й тур.
«Ингулец» – «Кривбасс» – 0:0
Головкин, 76 (второе предупреждение)
«Ингулец»: Билык – Смоляков, Ковалев, Поспелов, Нагиев (Кухарук, 46) – Коробенко (Головкин, 58), Кучеренко (Сидоренко, 46), Клименко – Козыренко, Резепов (Марусич, 59), Одарюк (Кравчук, 88).
«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник – Капич, Лунев, Татарков (Приходько, 72) – Задерака, Микитишин (Дебелко, 80), Хомченовский.
События матча
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