Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Кривбасс – 0:0. Без голов, но с удалением. Видеообзор матча
Чемпионат Украины
Ингулец
04.05.2023 13:00 – FT 0 : 0
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 15:50 |
214
0

Ингулец – Кривбасс – 0:0. Без голов, но с удалением. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 24-го тура УПЛ

04 мая 2023, 15:50 |
214
0
Ингулец – Кривбасс – 0:0. Без голов, но с удалением. Видеообзор матча
ФК Кривбасс

В четверг, 4 мая, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Ингулец» и «Кривбасс».

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Ингулец» – «Кривбасс» – 0:0

Головкин, 76 (второе предупреждение)

«Ингулец»: Билык – Смоляков, Ковалев, Поспелов, Нагиев (Кухарук, 46) – Коробенко (Головкин, 58), Кучеренко (Сидоренко, 46), Клименко – Козыренко, Резепов (Марусич, 59), Одарюк (Кравчук, 88).

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник – Капич, Лунев, Татарков (Приходько, 72) – Задерака, Микитишин (Дебелко, 80), Хомченовский.

События матча

76’
Иван Головкин (Ингулец) получает красную карточку.
По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Жаль, что не выиграли, имея численное большинство»
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
ЭДМАР: «Сегодня, скорее, один балл мы добыли»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Кривбасс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Футбол | 03 мая 2023, 16:54 3
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу

Команда Ярослава Вишняка проиграла в третьем матче подряд

Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Другие виды | 03 мая 2023, 18:12 2
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32

Не стало американки Тори Боуи

Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»
Футбол | 04.05.2023, 14:16
Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»
Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»
Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха
Футбол | 04.05.2023, 14:56
Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха
Почти весь матч в меньшинстве. Нескучная ничья Металлиста 1925 и Руха
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Теннис | 03.05.2023, 17:01
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
03.05.2023, 11:04 4
Футбол
Одни из лучших. Стали известны соперницы Костюк в полуфинале Мадрида
Одни из лучших. Стали известны соперницы Костюк в полуфинале Мадрида
02.05.2023, 19:20
Теннис
Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире во Франции
Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире во Франции
03.05.2023, 18:44 1
Теннис
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
03.05.2023, 23:37 11
Футбол
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
02.05.2023, 22:23 15
Футбол
Часть российских спортсменов после проверки не допущены к ЧМ-2023 по дзюдо
Часть российских спортсменов после проверки не допущены к ЧМ-2023 по дзюдо
02.05.2023, 20:23 4
Другие виды
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
02.05.2023, 20:55 8
Бокс
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
03.05.2023, 14:25 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности