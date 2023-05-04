Сергей КОВАЛЕЦ: «В ближайших трех матчах мы можем набрать 7 очков»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал нулевую ничью в матче против «Кривбасса».

«Игроки обеих команд хотели победить, у нас был удар в перекладину. Смоляков тоже хорошо пробил, но удачно сыграл вратарь. Если не учитывать удаление, то результат по игре, мы его принимаем. После удаления инициатива немного, наверное, была у «Кривбасса».

Что касается Казака и Ситало, то мы надеемся, что они сыграют в матчах, которые ждут нас впереди. Надеюсь, что помогут нашей команде побеждать и добывать зачетные баллы.

Думаю, что в ближайших трех матчах мы можем взять 7 очков и будем на это настраиваться. Матчи будут с интересными соперниками («Рух», «Шахтер» и «Заря» – прим.).

Что касается усиления, то оно нам нужно, как и любой другой команде. Даже «Челси», покупая на полмиллиарда, еще хочет усиливать состав. Хорошие игроки нам не помешают.

Плохая реализация? Работаем над этим на каждой тренировке. Но пока не выходит. Надеемся, что в матчах, которые нас ждут впереди, мы забьем свои мячи», – сказал Ковалец.