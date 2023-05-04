Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
Единственный гол ударом с пенальти забил аргентинец Алексис Макаллистер
В перенесенном матче 28-го тура АПЛ «Брайтон» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.
Единственный гол на последней 90+9-й минуте точным ударом с пенальти забил аргентинец Алексис Макаллистер.
11-метровый был назначен за игру рукой в штрафной площадке. Команда Роберта Де Дзерби, экс-тренера «Шахтера», сумела победить фаворитов матча.
«Манчестер Юнайтед» имеет 63 очка и входит в топ-4, «Брайтон» с 55 баллами поднялся на 8-ю позицию.
Премьер-лига. 28-й тур, 4 мая
Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Макаллистер, 90+9 (пен).
События матча
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Видимо, автор заметки совсем не следит за командой Де Дзерби, если на полном серьёзе считал МЮ фаворитом этой игры...