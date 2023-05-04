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  4. Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
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04.05.2023 22:00 – FT 1 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
04 мая 2023, 23:59 | Обновлено 05 мая 2023, 00:31
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3

Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте

Единственный гол ударом с пенальти забил аргентинец Алексис Макаллистер

04 мая 2023, 23:59 | Обновлено 05 мая 2023, 00:31
1011
3
Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном матче 28-го тура АПЛ «Брайтон» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Единственный гол на последней 90+9-й минуте точным ударом с пенальти забил аргентинец Алексис Макаллистер.

11-метровый был назначен за игру рукой в штрафной площадке. Команда Роберта Де Дзерби, экс-тренера «Шахтера», сумела победить фаворитов матча.

«Манчестер Юнайтед» имеет 63 очка и входит в топ-4, «Брайтон» с 55 баллами поднялся на 8-ю позицию.

Премьер-лига. 28-й тур, 4 мая

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Макаллистер, 90+9 (пен).

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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🔱Avtoigor🔱
Наступний матч з Ньюкаслом, я вже думав що буде нічия.
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0
Octopus
Брайтон играл лучше и заслуженно победил, пусть и в такой способ, через пеналити на 99 минуте.
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-2
TimurKhAI
" ... Команда Роберто Де Дзерби, экс-тренера "Шахтера", сумела победить фаворитов матча ... "
-----
Видимо, автор заметки совсем не следит за командой Де Дзерби, если на полном серьёзе считал МЮ фаворитом этой игры...
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-3
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