Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте

В перенесенном матче 28-го тура АПЛ «Брайтон» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Единственный гол на последней 90+9-й минуте точным ударом с пенальти забил аргентинец Алексис Макаллистер.

11-метровый был назначен за игру рукой в штрафной площадке. Команда Роберта Де Дзерби, экс-тренера «Шахтера», сумела победить фаворитов матча.

«Манчестер Юнайтед» имеет 63 очка и входит в топ-4, «Брайтон» с 55 баллами поднялся на 8-ю позицию.

Премьер-лига. 28-й тур, 4 мая

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Макаллистер, 90+9 (пен).