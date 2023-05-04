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Чемпионат Англии
Брайтон
04.05.2023 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 мая 2023, 17:02 | Обновлено 04 мая 2023, 17:03
99
0

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 4 мая в 22:00 по Киеву

04 мая 2023, 17:02 | Обновлено 04 мая 2023, 17:03
99
0
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 4 мая, в отложенном матче 28-го тура чемпионата Англии отношения выяснят «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Брайтон» занимает 8-е место с 52 очками после 31 матча.

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

У «Манчестер Юнайтед» 4-я позиция и 63 пункта после 32 встреч.

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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