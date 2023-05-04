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Англия04 мая 2023, 17:02 | Обновлено 04 мая 2023, 17:03
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Брайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 4 мая в 22:00 по Киеву
04 мая 2023, 17:02 | Обновлено 04 мая 2023, 17:03
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В четверг, 4 мая, в отложенном матче 28-го тура чемпионата Англии отношения выяснят «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Брайтон» занимает 8-е место с 52 очками после 31 матча.
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
У «Манчестер Юнайтед» 4-я позиция и 63 пункта после 32 встреч.
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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