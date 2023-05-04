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Чемпионат Англии
Брайтон
04.05.2023 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
04 мая 2023, 00:44 |
52
0

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 мая в 22:00 по Киеву

04 мая 2023, 00:44 |
52
0
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая на «Амексе» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Манчестер Юнайтед». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Брайтон

Команда в последнее время получила несколько болезненных ударов по своему самолюбию. А амбиции закономерно расширились в этом сезоне, на фоне успехов, достигнутых под руководством Де Дзерби. Сначала чайкам просто не повезло, как раз с Манчестер Юнайтед. Они были точно не слабее в полуфинальном кубковом матче на Уэмбли, что отражал и счет: 0:0 и в основное, и в дополнительное время. А в серии пенальти был допущен решающий промах. После этого, похоже, просто не хватило сил на Ноттингем Форест в Премьер-Лиге - борцу за выживание в итоге проиграли 1:3. И только потом получилось неожиданно крупно, 6:0, разгромить Вулверхэмптон.

Манчестер Юнайтед

Клуб, по большому счету, допустил только 1 роковую ошибку в 2023-м году. Более того, все свелось фактически к 1, максимум полутора поединкам, с Севильей - но это стоило позорного вылета в Лиге Европы в четвертьфинале. Но при этом тен Хаг выиграл Кубок Лиги, то есть взял 1-й для себя титул на Туманном Альбионе. Ну, а после успешной серии пенальти, упомянутой выше, получилось пробиться в кубковый финал. Но, безусловно, главная задача на концовку этого сезона - это сохранить позиции в топ-4 АПЛ. Там тоже весной были болезненные пощечины, типа разгрома от Ливерпуля или сухого поражения Ньюкаслу. Да и с Тоттенхэмом растеряли преимущество в 2 мяча. Но в целом получается держаться в квартете лидеров. Да и с Астон Виллой получилось взять победу, пусть и минимальную: единственный гол забил перед перерывом Бруну Фернандеш.

Статистика личных встреч

До упомянутого кубкового полуфинала, в 2022-м году, Брайтон выиграл оба крайних поединка и в Премьер-Лиге.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что фаворитом этой пары дома будет Брайтон. Но это все-таки выглядит недооценкой МЮ - верим в то, что гранд не проиграет c коэффициентом - 1,84.

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Источник Sport.ua
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