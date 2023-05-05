В четверг, 4 мая, состоялся перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Роберто Де Дзерби.

Единственный гол был забит на 90+9 минуте с пенальти. 11-метровый реализовал аргентинец Алексис Макалистер, который вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в 2022 году в Катаре.

Интересно, что «чайки» впервые в истории обыграли «красных дьяволов» 2 раза в одном сезоне.

Премьер-лига. 28-й тур, 4 мая

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Макаллистер, 90+9 (пен).