Брайтон – Ман Юнайтед – 1:0. Пенальти на 90+9 от чемпиона мира. Видео
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В четверг, 4 мая, состоялся перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Роберто Де Дзерби.
Единственный гол был забит на 90+9 минуте с пенальти. 11-метровый реализовал аргентинец Алексис Макалистер, который вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в 2022 году в Катаре.
Интересно, что «чайки» впервые в истории обыграли «красных дьяволов» 2 раза в одном сезоне.
Премьер-лига. 28-й тур, 4 мая
Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Макаллистер, 90+9 (пен).
События матча
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