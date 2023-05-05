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Брайтон
04.05.2023 22:00 – FT 1 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
05 мая 2023, 02:52 |
114
0

Брайтон – Ман Юнайтед – 1:0. Пенальти на 90+9 от чемпиона мира. Видео

Смотрите видеообзор перенесенного матча 28-го тура АПЛ

05 мая 2023, 02:52 |
114
0
Брайтон – Ман Юнайтед – 1:0. Пенальти на 90+9 от чемпиона мира. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 4 мая, состоялся перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Роберто Де Дзерби.

Единственный гол был забит на 90+9 минуте с пенальти. 11-метровый реализовал аргентинец Алексис Макалистер, который вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в 2022 году в Катаре.

Интересно, что «чайки» впервые в истории обыграли «красных дьяволов» 2 раза в одном сезоне.

Премьер-лига. 28-й тур, 4 мая

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Макаллистер, 90+9 (пен).

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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